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Another year older, Cavs forward LeBron James, now 32, shows no signs of slowing down

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 30, 2016 - 03:52 PM | Updated: December 31, 2016 - 10:50 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James, right, drives against Boston Celtics' Marcus Smart in the second half of an NBA basketball game, Thursday, Dec. 29, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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