As Cavaliers face ‘wake-up call’ during adversities of March, Kyrie Irving vows to do more to lead them

PHA+Q0hJQ0FHTzogQWZ0ZXIgdGhlIENhdmFsaWVycyYjODIxNzsgbG9zcyBNb25kYXkgaW4gU2Fu
IEFudG9uaW8sIHRoZSB3ZWlnaHQgb2YgZGVmZW5kaW5nIGEgY2hhbXBpb25zaGlwLCB0aGUgZnJ1
c3RyYXRpb24gb2YgYSBkaXNhcHBvaW50aW5nIG5pZ2h0IGFuZCB0aGUgcmVzcG9uc2liaWxpdHkg
b2YgcGxheWluZyBwb2ludCBndWFyZCBjdXQgc3RyYWlnaHQgdG8gS3lyaWUgSXJ2aW5nJiM4MjE3
O3MgaGVhcnQuPC9wPjxwPlNvIElydmluZyBoZWFkZWQgdG8gaGlzIHNhbmN0dWFyeSwgb25lIHRo
YXQgaGUgc2FpZCBjYW4gc29tZXRpbWVzICYjODIyMDtnZXQgamFkZWQgYnkgb3RoZXIgdGhpbmdz
IHRoYXQgdGhpcyBsaWZlIGJyaW5ncy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoaWxlIGhpcyB0ZWFtbWF0ZXMg
c2hvd2VyZWQgYW5kIGRyZXNzZWQsIElydmluZyB3ZW50IGJhY2sgdG8gdGhlIGNvdXJ0IGF0IEFU
JmFtcDtUIENlbnRlciB0byBnZXQgdXAgc2hvdHMuIFdoZW4gaGUgcmV0dXJuZWQsIGhlIGRyYXBl
ZCBhIHRvd2VsIG92ZXIgaGlzIGhlYWQgYW5kIHNwb2tlIHByaXZhdGVseSB3aXRoIExlQnJvbiBK
YW1lcy48L3A+PHA+QWZ0ZXIgcHJhY3RpY2UgV2VkbmVzZGF5IGF0IFJvb3NldmVsdCBVbml2ZXJz
aXR5IGluIENoaWNhZ28sIElydmluZyB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBzaGFyZSB3aGF0IGhlIGFuZCBK
YW1lcyBkaXNjdXNzZWQuIEJ1dCBJcnZpbmcgc2FpZCB0aGUgdGltZSBhbG9uZSBvbiB0aGUgY291
cnQgd2FzbiYjODIxNzt0IGp1c3QgYWJvdXQgdGhlIGZhY3QgdGhhdCBoZSYjODIxNztkIHNjb3Jl
ZCBlaWdodCBwb2ludHMsIGhpdCA0LW9mLTEzIGZpZWxkIGdvYWxzIGFuZCBoYWQgYSBwbHVzLW1p
bnVzIG9mIG1pbnVzLTI2LCBoaXMgbG93ZXN0IHNpbmNlIEFwcmlsIDIwMTQuPC9wPjxwPkluIGEg
c2Vhc29uIGluIHdoaWNoIHRoZSBDYXZzIGhhdmUgYmVlbiByYWNrZWQgYnkgaW5qdXJpZXMgYW5k
IElydmluZyBhbmQgSmFtZXMgaGF2ZSBiZWVuIGZvcmNlZCB0byBjYXJyeSB0aGUgbG9hZCwgSXJ2
aW5nIHNhaWQgaGUgbmVlZHMgdG8gZG8gbW9yZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGp1c3Qgd2FzbiYj
ODIxNzt0IGFib3V0IHRoZSBzaG90cywganVzdCBtb3JlIG9yIGxlc3MgYWJvdXQgdGhlIGdhbWUg
YW5kIHdoYXQgSSBjb3VsZCYjODIxNzt2ZSBkb25lIHRvIGltcGFjdCBpdCwmIzgyMjE7IElydmlu
ZyBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW5kIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IGRvIGl0LiBJIGhhZCB0byBmYWNlIHRo
ZSBtdXNpYyBhbmQgSSB0aGluayB3ZSBhbGwgaGFkIHRvIGRvIGl0LiBCdXQgbW9yZSBpbXBvcnRh
bnRseSwgSSBoYWQgdG8gbG9vayBpbiB0aGUgbWlycm9yIGFuZCBbSV0ganVzdCB3YXNuJiM4MjE3
O3QgZG9pbmcgZW5vdWdoLiBJIG5lZWQgdG8gZGVtYW5kIG1vcmUgb3V0IG9mIG15c2VsZiBhbmQg
ZG8gaXQgYXQgYSBoaWdoIGxldmVsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R29pbmcgaW50byBUaHVyc2RheSBu
aWdodCYjODIxNztzIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgQnVsbHMgYXQgVW5pdGVkIENlbnRlciwgdGhl
IENhdnMgaGF2ZSBsb3N0IGZvdXIgb2YgdGhlaXIgbGFzdCBzaXguIFRoZXkgYXJlIDYtOSBpbiBN
YXJjaC4gQWZ0ZXIgbGVhZGluZyB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIGFsbCBzZWFzb24sIHRo
ZXkgc3Rvb2QgYSBoYWxmIGdhbWUgYmFjayBvZiB0aGUgQ2VsdGljcyBnb2luZyBpbnRvIFdlZG5l
c2RheSYjODIxNztzIGFjdGlvbi4gRVNQTiYjODIxNztzIE1hcmMgU3RlaW4gZHJvcHBlZCB0aGUg
Q2F2cyB0byBzZXZlbnRoIGluIGhpcyBsYXRlc3QgcG93ZXIgcmFua2luZ3MgYW5kIGxlYWd1ZSBh
bmFseXN0cyBoYXZlIGJlZ3VuIHRvIHF1ZXN0aW9uIHdoZXRoZXIgdGhlIGRlZmVuZGluZyBjaGFt
cGlvbnMgd2lsbCBtYWtlIGl0IGJhY2sgdG8gdGhlIE5CQSBGaW5hbHMuPC9wPjxwPkFza2VkIGhv
dyB0aGlzIGNoYWxsZW5nZSBjb21wYXJlcyB0byBiZWluZyBkb3duIDMtMSB0byB0aGUgV2Fycmlv
cnMgaW4gdGhlIDIwMTYgRmluYWxzLCBJcnZpbmcgc2FpZCwgJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgbm8g
Y29tcGFyaXNvbiwgbWFuLCBiZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3O3Mgc28gZGlmZmVyZW50LiBUaGUgZW1v
dGlvbiBpcyBkaWZmZXJlbnQuIEV2ZXJ5b25lIGhhcyBncm93bi4gRXZlcnlvbmUgaGFzIGtpbmQg
b2YgZ29uZSB0aGVpciBvd24gd2F5IGFuZCBub3cgd2UmIzgyMTc7cmUgY29taW5nIHRvIGEgaGVh
ZCB3aGVyZSB3ZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gZmlndXJlIGl0IG91dC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0
JiM4MjE3O3MgbmF0dXJhbCBmb3IgaHVtYW4gYmVpbmdzIHRvIGp1c3QgZ2V0IGNvbWZvcnRhYmxl
LCBqdXN0IHRvIGhhdmUgYW4gZXhjdXNlLCBqdXN0IHRvIHJlbHkgb24ganVzdCBoYXZpbmcgd29u
IGEgY2hhbXBpb25zaGlwLiBCdXQgaWYgeW91IGEgbSoqKioqJiMxNzM7ZioqKioqLCB5b3Ugd2Fu
dCB0d28sIHlvdSB3YW50IHRocmVlLCB5b3Ugd2FudCBmb3VyLCBsaWtlIHlvdSBzYXkgeW91IGRv
LiBBbmQgSSB3YW50IG1vcmUuIEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byBnbyB0YWtlIGl0LiBNeSBqb2Ig
YXMgb25lIG9mIHRoZSBsZWFkZXJzIG9uIHRoZSB0ZWFtIGlzIHRvIGJyaW5nIG15IGd1eXMgd2l0
aCBtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFkZGluZyB0byBJcnZpbmcmIzgyMTc7cyBmcnVzdHJhdGlvbiBp
cyB0aGF0IHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBjb3JlIHRoYXQgZW5kZWQgQ2xldmVsYW5kJiM4MjE3O3Mg
NTIteWVhciBjaGFtcGlvbnNoaXAgZHJvdWdodCBpcyBzdGlsbCB0b2dldGhlci48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgZGlzYXBwb2ludGluZyBwYXJ0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4g
JiM4MjIwO0JlY2F1c2Ugd2Uga25vdyB3ZSBoYXZlIHRoZSBjdWx0dXJlIGhlcmUuIFdlIGtub3cg
d2UgaGF2ZSB0aGUgZ3V5cy4gV2Uga25vdyB3aGVuIHdlJiM4MjE3O3JlIG5vdCBwbGF5aW5nIHVw
IHRvIG91ciBsZXZlbC4gV2UganVzdCBhbGxvdyBpdCB0byBwYXNzIGFuZCBwYXNzIGFuZCBpdCB0
dXJucyBvdXQgdG8ga2luZCBvZiBiZSBhIHMqKiogc2hvdy4gSXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IGEgd2Fr
ZS11cCBjYWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q29udGludWluZyBpbmp1cmllcyBoYXZlIHJ1aW5lZCB0
aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgcmh5dGhtLiBOZXcgcGxheWVycyBoYXZlIGJlZW4gYWRkZWQuIEt5bGUg
S29ydmVyIGhhcyBtaXNzZWQgZWlnaHQgZ2FtZXMgYW5kIHdpbGwgYmUgb3V0IGF0IGxlYXN0IHR3
byBtb3JlIHdpdGggYW4gaW5mbGFtZWQgdGVuZG9uIGluIGhpcyBsZWZ0IGZvb3QuIEltYW4gU2h1
bXBlcnQgaGFzIGJlZW4gc2lkZWxpbmVkIGZvciB0aGUgcGFzdCB0d28gd2l0aCBhIHNvcmUgcmln
aHQga25lZSwgYnV0IGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgc2FpZCBTaHVtcGVydCBtYWRlIGl0IHRocm91
Z2ggdGhlIGVudGlyZSBwcmFjdGljZSBXZWRuZXNkYXkgYW5kIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGF2
YWlsYWJsZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBCdWxscy4gPC9wPjxwPkJ1dCB3aXRoIG9ubHkgbmluZSByZWd1
bGFyLXNlYXNvbiBnYW1lcyByZW1haW5pbmcsIHRoZXJlIGlzIHByZXNzdXJlIHRvIHB1dCBpdCBh
bGwgdG9nZXRoZXIgcXVpY2tseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHdlIHN0YXJ0IGxpc3RlbmluZyB0
byBhIGxvdCBvZiBvdXRzaWRlIG5vaXNlLCB0aGVuIGl0IGNvdWxkIGdldCBldmVuIHVnbGllciwm
IzgyMjE7IElydmluZyBzYWlkIG9mIHRoYXQgcHJlc3N1cmUuICYjODIyMDtUaGUgZ3JlYXRlc3Qg
dGhpbmcgYWJvdXQgaXQgaXMgeW91IGhhdmUgYSBjaGFuY2UgdG8gbWFrZSBhbiBpbXBhY3QgdGhh
dCBhbnkgZ2l2ZW4gbW9tZW50IGNvdWxkIGNoYW5nZSB0aGUgd2hvbGUgZnJhbWV3b3JrIG9mIGl0
LiBJIHRoaW5rIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIHRyeWluZyB0byBkby48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0kga25vdyBldmVyeW9uZSYjODIxNztzIGVuZ2FnZWQsIGFuZCB3ZSB3YW50IHRv
IHdpbiBhbm90aGVyIGNoYW1waW9uc2hpcC4gSXQgbWF5IGJlIGEgdmVyeSBkaWZmZXJlbnQgam91
cm5leS4gSXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgY3JhenksIGNyYXp5IHNlYXNvbi4gQnV0IHdlJiM4MjE3
O3JlIGdvaW5nIHRvIGZhY2UgYSBsb3QgYmlnZ2VyIHRoaW5ncyB0aGFuIHdlJiM4MjE3O3JlIGZh
Y2luZyBub3cgYW5kIHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byB1bmRlcnN0YW5kIHRoYXQuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5JcnZpbmcgc2FpZCB0aGUgQ2F2cyBoYXZlIHRvIGdldCBiYWNrIHRvICYjODIyMDtoYXZp
bmcgZnVuIHdpdGggb25lIGFub3RoZXIgYW5kIGJlaW5nIHRydXRoZnVsIHdpdGggb25lIGFub3Ro
ZXIuJiM4MjIxOyBXaGlsZSB0aGF0IHNvdW5kcyBsaWtlIGEgY2hlbWlzdHJ5IGlzc3VlLCBJcnZp
bmcgaXMgYWxzbyBtb3RpdmF0ZWQgdG8gaGVscCB0aGUgQ2F2cyByZXBsaWNhdGUgdGhlaXIgcGxh
eSBmcm9tIGEgbGVhZ3VlLWJlc3QgOS0yIEZlYnJ1YXJ5LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaGF2ZSB0
byBkbyBteSBiZXN0IGFzIGEgcG9pbnQgZ3VhcmQgdG8gaW50ZWdyYXRlIEouUi4gW1NtaXRoXSBh
bmQgW0tldmluIExvdmVdIGFuZCBnZXQgb3VyIHN0YXJ0aW5nIGZpdmUgYmFjayB0byBoYXZpbmcg
dGhlIGNvbnRpbnVpdHksJiM4MjIxOyBJcnZpbmcgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3Mg
ZGVmaW5pdGVseSBiZWVuIHNvbWUgdXBzIGFuZCBkb3ducyBhbmQgZGlzYWdyZWVtZW50cy4gQnV0
IGFzIGFkdWx0cyBhbmQgcHJvZmVzc2lvbmFscyB3ZSBqdXN0IGhhdmUgdG8gZmlndXJlIGl0IG91
dC4gSSB0aGluayBpdCBzdGFydHMgd2l0aCBvdXIgcHJhY3RpY2UgaGFiaXRzIGFuZCB3aGF0IHdl
IGRlbWFuZCBvdXQgb2YgZWFjaCBvdGhlci4gSnVzdCBob2xkaW5nIGVhY2ggb3RoZXIgYWNjb3Vu
dGFibGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JcnZpbmcgYmVsaWV2ZXMgdGhlcmUgaXMgc3RpbGwgdGltZSB0
byBvdmVyY29tZSB0aGUgYWR2ZXJzaXR5IE1hcmNoIGJyb3VnaHQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRo
aW5rIG9uY2UgeW91IHJlYWxpemUgaXQmIzgyMTc7cyByZWFsbHkgbm90IGFzIGhhcmQgYXMgd2Um
IzgyMTc7cmUgbWFraW5nIGl0LCB5b3UganVzdCB0YWtlIGEgc3RlcCBiYWNrLCBraW5kIG9mIGdl
dCBvdXQgb2YgeW91ciBlbW90aW9ucyBhbmQgc3RvcCB0aGlua2luZyBzbyBjcml0aWNhbGx5LCYj
ODIyMTsgSXJ2aW5nIHNhaWQuICYjODIyMDtTdGFydCB0aGlua2luZyBhYm91dCB3aGF0JiM4MjE3
O3MgdGhlIG5leHQgc3RlcCBpbiBvcmRlciB0byBoZWxwIHRoZSB0ZWFtIG9yIGhlbHAgeW91cnNl
bGYuIEkgdGhpbmsgdGhhdCYjODIxNztzIHdoZXJlIHdlIGFyZSBub3cgYW5kIHdlJiM4MjE3O3Jl
IGRlZmluaXRlbHkgdGFraW5nIHN0ZXBzIGluIHRoZSByaWdodCBkaXJlY3Rpb24uJiM4MjIxOzwv
cD48cD5NYXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJp
ZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIGhlciBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbWFy
bGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vbWFybGE8L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9u
IFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkoi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.