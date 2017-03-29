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As Cavaliers face ‘wake-up call’ during adversities of March, Kyrie Irving vows to do more to lead them

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 29, 2017 - 07:34 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (center) is defended by Los Angeles Lakers' Julius Randle (right) and D'Angelo Russell during the second half of a game March 19 in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)


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