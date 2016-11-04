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Cavaliers

As he moves up career scoring list, Cavaliers’ LeBron James averaging nearly a triple-double

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 4, 2016 - 11:56 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) goes up to shoot against Boston Celtics' Jordan Mickey (55) during the second half of a game Thursday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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