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NBa playoffs: cavaliers vs. pacers

As his premature daughter continues to improve, Cavaliers’ J.R. Smith realizes his fractured thumb was a blessing in disguise

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 19, 2017 - 03:34 PM | Updated: April 20, 2017 - 12:50 PM
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Cleveland Cavaliers' J.R. Smith (5) drives past Toronto Raptors' Fred VanVleet (23) in the first half of a game, April 12, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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