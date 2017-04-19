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NBa playoffs: cavaliers vs. pacers

As his premature daughter continues to improve, Cavaliers’ J.R. Smith realizes his fractured thumb was a blessing in disguise

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 19, 2017 - 03:34 PM | Updated: April 20, 2017 - 06:49 AM
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Cleveland Cavaliers' J.R. Smith (5) drives past Toronto Raptors' Fred VanVleet (23) in the first half of a game, April 12, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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INDEPENDENCE: J.R. Smith laid his cellphone on the metal microphone stand in front of him just so those huddled around could grasp the magnitude of his baby’s miracle.

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