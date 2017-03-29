All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

As Kyrie Irving hints of locker room issues with Cavs, he vows to do more to lead

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 29, 2017 - 07:34 PM | Updated: March 30, 2017 - 12:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (center) is defended by Los Angeles Lakers' Julius Randle (right) and D'Angelo Russell during the second half of a game March 19 in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)


MORE IN SPORTS

sbriefs31cut John Locher - AP
Sports news roundup — March 30 - 11:13 PM

HOCKEY

Outdoors almanac — March 31 - 11:13 PM
Golf roundup: Fowler shoots 64 for 1-shot lead at Houston Open - 10:56 PM
MLB notebook: Rangers and Odor reach 6-year deal worth at least $49.5 million - 10:56 PM
High school roundup: Ellet, Hoover, Wadsworth among area baseball winners - 10:56 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next