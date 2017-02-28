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Big man Andrew Bogut is headed to Cavaliers if he clears waivers Wednesday

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 28, 2017 - 10:02 PM | Updated: March 1, 2017 - 07:12 AM
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The Dallas Mavericks' Andrew Bogut reacts after drawing a loose ball foul against the Houston Rockets at American Airlines Center in Dallas on Oct. 28, 2016. (Richard W. Rodriguez/Fort Worth Star-Telegram/TNS)


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