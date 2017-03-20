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Braces just another badge of courage for Cavaliers’ iron man Tristan Thompson

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 20, 2017 - 11:26 AM

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