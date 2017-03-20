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Braces just another badge of courage for Cavaliers’ ironman Tristan Thompson

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 20, 2017 - 11:26 AM | Updated: March 21, 2017 - 12:51 PM
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Cleveland Cavaliers center Tristan Thompson (13) shoots over Boston Celtics center Al Horford (42) and forward Jae Crowder (left) during the first quarter of a game in Boston, March 1. (AP Photo/Charles Krupa)


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