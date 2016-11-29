Bucks 118, Cavaliers 101: Giannis Antetokounmpo leads Bucks past defenseless Cavs

PHA+TUlMV0FVS0VFOiBXaXRoIDM6NDkgbGVmdCBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciBhbmQgdGhl
IENhdmFsaWVycyBiZWhpbmQgYnkgMTEsIENhdnMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBoYWQgc2VlbiBl
bm91Z2guIEVub3VnaCBvZiB0aGUgdW5jb250ZXN0ZWQgZHJpdmVzIHRocm91Z2ggdGhlIG1pZGRs
ZSBvZiB0aGUgZGVmZW5zZSwgZW5vdWdoIG9mIHRoZSBoaWdobGlnaHQtcmVlbCBkdW5rcyBhbmQg
ZW5vdWdoIG9mIEouUi4gYmVpbmcgSi5SLjwvcD48cD5MdWUgeWFua2VkIGFsbCBvZiBoaXMgcmVn
dWxhcnMgYW5kIHdlbnQgd2l0aCBhIGhvY2tleSBsaW5lIGNoYW5nZSBvZiBsaXR0bGUtdXNlZCBy
ZXNlcnZlcywgaW5jbHVkaW5nIENocmlzIEFuZGVyc2VuLCBKb3JkYW4gTWNSYWUgYW5kIEphbWVz
IEpvbmVzLCBzaWduYWxpbmcgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgd2lubmluZyBzdHJl
YWsgaW4gdGhlaXIgbGV0aGFyZ2ljIDExOC0xMDEgbG9zcyBhdCB0aGUgbGFzdC1wbGFjZSBNaWx3
YXVrZWUgQnVja3MuIDwvcD48cD5UaGUgbG9uZyBhbmQgYXRobGV0aWMgQnVja3Mgc2hvdCA1NyBw
ZXJjZW50IGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIGFuZCBwdW1tZWxlZCB0aGUgQ2F2cyBhdCB0aGUgcmlt
LiBGb3VydGVlbiBvZiB0aGVpciBmaXJzdCAxNiBwb2ludHMgaW4gdGhlIHNlY29uZCBxdWFydGVy
IHdlcmUgc2NvcmVkIGluIHRoZSBsYW5lIGFuZCB0aGV5IGVuZGVkIHRoZSBuaWdodCB3aXRoIDY4
IHBvaW50cyBpbiB0aGUgcGFpbnQsIGNvbXBhcmVkIHRvIGp1c3QgMzIgZm9yIHRoZSBDYXZzLiA8
L3A+PHA+QnVkZGluZyBzdGFyIEdpYW5uaXMgQW50ZXRva291bm1wbyBtYXRjaGVkIGhpcyBjYXJl
ZXIgaGlnaCB3aXRoIDM0IHBvaW50cyBvbiBhIG5pZ2h0IHRoZSBCdWNrcyBkb21pbmF0ZWQuPC9w
PjxwPlNtaXRoLCBtZWFud2hpbGUsIGJlY2FtZSBkaXN0cmFjdGVkIGR1cmluZyBhbiBpbmJvdW5k
cyBwbGF5IGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmLiBIZSB3YW5kZXJlZCBjb21wbGV0ZWx5IG9mZiB0aGUg
Zmxvb3IgdG8gaHVnIEJ1Y2tzIHJlc2VydmUgSmFzb24gVGVycnkgaW4gdGhlIG1pZHN0IG9mIHRo
ZSBnYW1lIHdoaWxlIFRvbnkgU25lbGwsIHdob20gU21pdGggd2FzIHN1cHBvc2VkIHRvIGJlIGd1
YXJkaW5nLCBjbGFwcGVkIGhpcyBoYW5kcyBpbiBkaXNiZWxpZWYgYW5kIHRvb2sgdGhlIGluYm91
bmRzIHBhc3MgZm9yIGFuIGVhc3kgYmFza2V0LiBNb3N0IG9mIHRoZSBCdWNrcyYjODIxNzsgYmFz
a2V0cyBjYW1lIHJhdGhlciBlYXNpbHkuPC9wPjxwPlRoZSBDYXZzIHdlcmUgc3VwcG9zZWQgdG8g
cHJhY3RpY2UgTW9uZGF5IGluIFBoaWxhZGVscGhpYSwgYnV0IEx1ZSBnYXZlIHRoZW0gdGhlIGRh
eSBvZmYgYWZ0ZXIgcGxheWluZyBoaXMgc3RhcnRlcnMgaGVhdnkgbWludXRlcyBTdW5kYXkgYWdh
aW5zdCB0aGUgU2l4ZXJzLiBUaGV5IHJlc3BvbmRlZCB3aXRoIHRoZWlyIHdvcnN0IHBlcmZvcm1h
bmNlIG9mIHRoZSBzZWFzb24gYW5kIHdpbGwgYXNzdXJlZGx5IGJlIGJhY2sgb24gdGhlIHByYWN0
aWNlIGZsb29yIGF0IHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQ2xpbmljIENvdXJ0cyBvbiBXZWRuZXNkYXkgaW4g
YWR2YW5jZSBvZiBhIHRvdWdoIGJhY2stdG8tYmFjayBhZ2FpbnN0IHRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBD
bGlwcGVycyBhbmQgdGhlIENoaWNhZ28gQnVsbHMuIDwvcD48cD5UaGUgQ2F2cyBoYXZlIHN0cnVn
Z2xlZCBkZWZlbnNpdmVseSBhdCB2YXJpb3VzIHR1cm5zIHRoaXMgc2Vhc29uLCBidXQgdGhleSYj
ODIxNzt2ZSB0eXBpY2FsbHkgYmVlbiBhYmxlIHRvIG91dHNob290IHRoZWlyIG1pc3Rha2VzLiBO
b3Qgb24gdGhpcyBuaWdodC48L3A+PHA+THVlIHdlbnQgYmFjayB0byBoaXMgc3RhcnRlcnMgdG8g
YmVnaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLCBidXQgYnkgdGhlbiB0aGV5IHRyYWlsZWQgOTItNzQu
IExlQnJvbiBKYW1lcyBzY29yZWQgMjIgcG9pbnRzLCBidXQgY29tbWl0dGVkIGEgc2Vhc29uLWhp
Z2ggc2V2ZW4gdHVybm92ZXJzLiBKYW1lcyBub3cgaGFzIDE2IHR1cm5vdmVycyBpbiBoaXMgcGFz
dCB0aHJlZSBnYW1lcy4gS3lyaWUgSXJ2aW5nIHNjb3JlZCAyMCBwb2ludHMsIGluY2x1ZGluZyAx
MSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIuIEtldmluIExvdmUgc2NvcmVkIDEzIHBvaW50cyBhbmQg
Z3JhYmJlZCAxMyByZWJvdW5kcyBvbmUgZGF5IGFmdGVyIGhlIHdhcyBuYW1lZCBQbGF5ZXIgb2Yg
dGhlIFdlZWsgaW4gdGhlIEVhc3QuIFRoZSBDYXZzIGNvbW1pdHRlZCAyMCB0dXJub3ZlcnMgYW5k
IHRyYWlsZWQgYnkgYXMgbWFueSBhcyAyMiBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuIDwvcD48cD5U
aGUgbG9zcyBtYWRlIGEgd2lubmVyIG91dCBvZiBNYXR0aGV3IERlbGxhJiMxNzM7dmVkb3ZhIGlu
IGhpcyBmaXJzdCBnYW1lIGFnYWluc3QgaGlzIG9sZCB0ZWFtLiBUaGUgQ2F2cyBkaWQgbm90IG1h
dGNoIHRoZSBmb3VyLXllYXIsICQzOCBtaWxsaW9uIG9mZmVyIHRoZSBCdWNrcyBnYXZlIGhpbSBh
cyBhIHJlc3RyaWN0ZWQgZnJlZSBhZ2VudC4gRGVsbGF2ZWRvdmEgc2NvcmVkIHRocmVlIHBvaW50
cyBhbmQgcGFzc2VkIGZvciBzZXZlbiBhc3Npc3RzLCBidXQgQW50ZXRvJiMxNzM7a291bm1wbyBk
aWQgdGhlIGJ1bGsgb2YgdGhlIGRhbWFnZS4gPC9wPjxwPkFsb25nIHdpdGggbWF0Y2hpbmcgaGlz
IGNhcmVlciBoaWdoIGluIHNjb3JpbmcsIEFudGV0b2tvdW5tcG8gZ3JhYmJlZCAxMiByZWJvdW5k
cyBhbmQgZG9taW5hdGVkIHRoZSBDYXZzIGluc2lkZS4gSmFiYXJpIFBhcmtlciBzY29yZWQgMTgg
cG9pbnRzIGFuZCBNaWNoYWVsIEJlYXNsZXkgc2NvcmVkIDE3IG9mZiB0aGUgYmVuY2ggZm9yIHRo
ZSBCdWNrcy48L3A+PHA+SmFzb24gTGxveWQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5j
b20vY2F2cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93IGhp
bSBvbiBUd2l0dGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFC
SiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKPC9hPi4gPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.