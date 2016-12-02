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Bulls 111, Cavaliers 105

Bulls 111, Cavaliers 105: Bulls dominant in paint, hand Cavs their third consecutive loss

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 2, 2016 - 10:34 PM | Updated: December 3, 2016 - 09:55 AM
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Cleveland Cavaliers forward Kevin Love, left, rebounds the ball next to Chicago Bulls center Robin Lopez during the first half of an NBA basketball game Friday, Dec. 2, 2016, in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)


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