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Bulls 117, Cavaliers 99: No LeBron, no victory as Cavs fall to Jimmy Butler-led Bulls

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 25, 2017 - 10:57 PM
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Chicago Bulls' Jimmy Butler (21) drives past Cleveland Cavaliers' Richard Jefferson (24) in the first half of a game, Saturday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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