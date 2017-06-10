All CATEGORIES
☰ Menu

Can the Cavaliers carry the momentum and win Game 5? Take our poll.

Ohio.com staff

Published: June 10, 2017 - 12:55 AM | Updated: June 10, 2017 - 02:37 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving puts up a bucket on Golden State Warriors forward Andre Iguodala during the fourth quarter in Game 4 of the NBA Finals Friday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavaliers won the game 137-116. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

tribe12 Tony Dejak - AP
Indians 4, White Sox 2: Erik Gonzalez comes through with two hits, an RBI and a run scored in rare start at second base - 11:28 PM

CLEVELAND: Indians manager Terry Francona called on Erik Gonzalez to start at second base and bat ninth on Sunday afternoon, and the rarely used reserve delivered.

cavs12
Guard Kyrie Irving at his best when Cavaliers have backs to the wall - 11:28 PM
Stanley Cup: Penguins beat Predators to win Cup - 11:27 PM
Indians notebook: Terry Francona believes in the chemistry of current team - 11:05 PM
French Open: Rafael Nadal dominates Stan Wawrinka for record 10th singles title in Paris - 11:27 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next