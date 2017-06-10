Can the Cavaliers carry the momentum and win Game 5? Take our poll.

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Ohio.com staff

Published: June 10, 2017 - 12:55 AM | Updated: June 10, 2017 - 02:37 AM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving puts up a bucket on Golden State Warriors forward Andre Iguodala during the fourth quarter in Game 4 of the NBA Finals Friday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavaliers won the game 137-116. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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