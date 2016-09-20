Canton Charge promote assistant and former KSU star Nate Reinking to head coach

PHA+Rm9ybWVyIEtlbnQgU3RhdGUgZ3VhcmQgTmF0ZSBSZWlua2luZyB3aWxsIGJlIG5hbWVkIHRo
ZSBuZXcgaGVhZCBjb2FjaCBvZiB0aGUgQ2FudG9uIENoYXJnZSwgYSBsZWFndWUgc291cmNlIHRv
bGQgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLiBSZWlua2luZywgNDIsIGxlZnQgS1NVIGFzIHRoZSBzZXZl
bnRoLWxlYWRpbmcgc2NvcmVyIGluIHNjaG9vbCBoaXN0b3J5IGluIDE5OTYgYmVmb3JlIHBsYXlp
bmcgb3ZlcnNlYXMgZm9yIG5lYXJseSB0d28gZGVjYWRlcy4gPC9wPjxwPlJlaW5raW5nIGVhcm5l
ZCBCcml0aXNoIGNpdGl6ZW5zaGlwIGR1cmluZyBoaXMgcGxheWluZyBkYXlzIGFuZCBwbGF5ZWQg
Zm9yIEdyZWF0IEJyaXRhaW4gaW4gdGhlIDIwMTIgTG9uZG9uIE9seW1waWNzLiBIZSBoYXMgYmVl
biBhbiBhc3Npc3RhbnQgd2l0aCB0aGUgQ2hhcmdlIHNpbmNlIDIwMTMgYW5kIHRha2VzIG92ZXIg
Zm9yIEpvcmRpIEZlcm5hbmRleiwgd2hvIHJlY2VudGx5IGxlZnQgdG8gam9pbiB0aGUgRGVudmVy
IE51Z2dldHMmIzgyMTc7IGNvYWNoaW5nIHN0YWZmLiBGZXJuYW5kZXogbGVhdmVzIGFzIHRoZSB3
aW5uaW5nZXN0IGNvYWNoIGluIENoYXJnZSBoaXN0b3J5IGZvbGxvd2luZyBjb25zZWN1dGl2ZSBj
b25mZXJlbmNlIGNoYW1waW9uc2hpcCBhcHBlYXJhbmNlcy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7
IEphc29uIExsb3lkPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.