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Cavaliers 100, Hornets 93

Cavaliers 100, Hornets 93: Channing Frye, new lineup in fourth quarter lead Cavs to win

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 13, 2016 - 08:32 PM | Updated: November 14, 2016 - 02:23 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) shoots against Charlotte Hornets' Cody Zeller (40) during the first half of an NBA basketball game Sunday, Nov. 13, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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