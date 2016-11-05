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Cavaliers 102, 76ers 101

Cavaliers 102, 76ers 101: LeBron James enters NBA’s top 10 in scoring as Cavs survive 76ers’ upset bid

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 5, 2016 - 10:00 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James goes up for the dunk with Philadelphia 76ers' Joel Embiid trailing him during the second half Saturday in Philadelphia. The Cavaliers won 102-101. (AP Photo/Chris Szagola)


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