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Cavaliers 102, Bucks 95

Cavaliers 102, Bucks 95: Cavs have just enough as James, Irving lead way against Bucks

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 27, 2017 - 09:49 PM | Updated: February 27, 2017 - 09:55 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (right) guards Milwaukee Bucks' Michael Beasley in the first quarter Monday at Quicken Loan Arena in Cleveland. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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