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Cavaliers 103, Grizzlies 86

Cavaliers 103, Grizzlies 86: LeBron James, Kevin Love carry Cavs over Grizzlies as Kyrie Irving rests

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 13, 2016 - 10:38 PM | Updated: December 14, 2016 - 08:53 AM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love (0) shots over Memphis Grizzlies' Jarell Martin (1) in the first half of a game Tuesday in Cleveland. The Cavaliers won 103-86. (AP Photo/Tony Dejak)

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