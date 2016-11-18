Cavaliers 104, Pistons 81: Big Three dominant in Cavs’ dismantling of Pistons

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBPbiB0aGUgbmlnaHQgSi5SLiBTbWl0aCByZXR1cm5lZCB0byB0aGUgbGlu
ZXVwIGFuZCBtb3ZlZCB1cCB0aGUgY2FyZWVyIGxpc3Qgb2YgMy1wb2ludCBzaG9vdGVycywgdGhl
IENhdmFsaWVycyYjODIxNzsgc3RhcnMgc2hpbmVkIHRoZSBicmlnaHRlc3QuIDwvcD48cD5LeXJp
ZSBJcnZpbmcgc2NvcmVkIDI1IHBvaW50cyBhbmQgcGFzc2VkIGZvciAxMSBhc3Npc3RzLCBMZUJy
b24gSmFtZXMgc2NvcmVkIDIxIHBvaW50cyBhbmQgS2V2aW4gTG92ZSBoYWQgMTIgcG9pbnRzIGFu
ZCAxMyByZWJvdW5kcyBpbiBhIGNvbXBsZXRlIDEwNC04MSBkaXNtYW50bGluZyBGcmlkYXkgb2Yg
YSBEZXRyb2l0IFBpc3RvbnMgdGVhbSB0aGF0IGhhcyBsb3N0IGl0cyB3YXkgJiM4MjEyOyBhdCBs
ZWFzdCBvbiB0aGUgcm9hZC48L3A+PHA+U21pdGgsIG1lYW53aGlsZSwgcGFzc2VkIERpcmsgTm93
aXR6a2kgZm9yIDE1dGggcGxhY2Ugb24gdGhlIDMtcG9pbnQgY2FyZWVyIGxpc3QgYW5kIG5vdyBo
YXMgMSw3MDYgZm9yIGhpcyBjYXJlZXIuPC9wPjxwPlRoZSBQaXN0b25zICg2LTcpIGZlbGwgdG8g
MS03IG9uIHRoZSByb2FkIGFuZCBjb250aW51ZWQgdGhlaXIgbWlzZXJhYmxlIHN0cnVnZ2xlcyBh
d2F5IGZyb20gdGhlIFBhbGFjZSwgc2hvb3RpbmcgMzEgcGVyY2VudC4gVGhlIENhdnMgKDEwLTIp
LCBtZWFud2hpbGUsIGNvbnRpbnVlIHRvIHJvbGwuIFRoZXkgaGF2ZSBtYWRlIGF0IGxlYXN0IDEw
IDMtcG9pbnRlcnMgaW4gZXZlcnkgZ2FtZSB0aGlzIHNlYXNvbiwgYW4gTkJBIHJlY29yZCB0aGF0
IGlzIG5vdyBhdCAxMiBnYW1lcyBhbmQgY2xpbWJpbmcuIDwvcD48cD5JcnZpbmcmIzgyMTc7cyBh
c3Npc3RzIHdlcmUgYSBzZWFzb24gaGlnaCBhbmQgb25lIG9mZiBoaXMgY2FyZWVyIGhpZ2gsIHdo
aWxlIFRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24gYWxzbyBtYXRjaGVkIGhpcyBzZWFzb24gaGlnaCB3aXRoIDE0
IHJlYm91bmRzLiA8L3A+PHA+VGhlIENhdnMgbGVkIGJ5IGFzIG1hbnkgYXMgMzIgaW4gd2hhdCB3
YXMgZWFzaWx5IHRoZWlyIG1vc3QgbG9wc2lkZWQgd2luIG9mIHRoZSBzZWFzb24gYWZ0ZXIgdGhl
IFBpc3RvbnMgcHVzaGVkIHRoZW0gaGFyZCBpbiBsYXN0IHNlYXNvbiYjODIxNztzIGZpcnN0LXJv
dW5kIHBvc3RzZWFzb24gc3dlZXAuIDwvcD48cD5TbWl0aCByZXR1cm5lZCB0byB0aGUgbGluZXVw
IGFmdGVyIG1pc3NpbmcgdGhlIGxhc3QgdGhyZWUgZ2FtZXMgd2l0aCBhIHNvcmUgYW5rbGUuIFNp
bmNlIHRoZSBDYXZzIGhhdmUgZm91ciBmdWxsIGRheXMgb2ZmIGJlZm9yZSB0aGVpciBuZXh0IGdh
bWUsIGl0IHNlZW1lZCB0byBtYWtlIHNlbnNlIHRvIGhvbGQgU21pdGggb3V0IG9mIHRoaXMgb25l
LCB0b28sIGJlZm9yZSBicmluZ2luZyBoaW0gYmFjayBmdWxseSBoZWFsdGh5IG9uIFdlZG5lc2Rh
eS4gQ29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBsZXQgaGltIHBsYXksIGhvd2V2ZXIsIGJlY2F1c2UgaGUgd2Fu
dGVkIHRvIHBsYXkuIDwvcD48cD5TbWl0aCBjYXVnaHQgTm93aXR6a2kgaW4gYSBodXJyeSwgbWFr
aW5nIGFsbCB0aHJlZSBvZiBoaXMgMy1wb2ludGVycyBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlci4gTm93
aXR6a2kgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gbWlzcyBhdCBsZWFzdCB0aGUgbmV4dCB0d28gZ2FtZXMgZm9y
IHRoZSBNYXZlcmlja3Mgd2l0aCBhIHNvcmUgQWNoaWxsZXMsIHdoaWNoIGNvdWxkIGdpdmUgU21p
dGggdGltZSB0byBwdXQgc29tZSBkaXN0YW5jZSBiZXR3ZWVuIHRoZW0uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7
SGUmIzgyMTc7cyBhbHdheXMgYmVlbiBhIGdyZWF0IHNob290ZXIgYW5kIEkgdGhpbmsgYXQgdGlt
ZXMgaW4gRGVudmVyIGFuZCBOZXcgWW9yaywgbWF5YmUgaGUgdG9vayBhIGxvdCBvZiB0b3VnaGVy
IHNob3RzLCBvbmUtb24tb25lIG9mZiB0aGUgZHJpYmJsZSBhbmQgdHJ5aW5nIHRvIGNyZWF0ZSBo
aXMgb3duIHNob3QgZnJvbSAzLCYjODIyMTsgTHVlIHNhaWQgb2YgU21pdGguICYjODIyMDtIZXJl
IHdpdGggdGhpcyB0ZWFtLCB3aXRoIEtldmluIGFuZCBLeXJpZSBhbmQgTGVCcm9uIGFuZCB0aGUg
d2F5IHRoZXkgZGVtYW5kIHNvIG11Y2ggYXR0ZW50aW9uLCBub3cgaGUmIzgyMTc7cyBnZXR0aW5n
IG9wZW4sIGVhc3kgc2hvdHMgYW5kIGhlJiM4MjE3O3MgYWx3YXlzIGJlZW4gYSBrbm9ja2Rvd24g
c2hvb3Rlci4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIG5vdyBoZSYjODIxNztzIGdldHRpbmcgZWFz
aWVyIHNob3RzIGFuZCBzaG90cyBpbiByaHl0aG0gYW5kIGhlIGtub3dzIHdoZXJlIGhpcyBzaG90
JiM4MjE3O3MgZ29ubmEgY29tZSBmcm9tLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlcmUmIzgyMTc7cyBvbmx5
IG9uZSBwcm9ibGVtIHdpdGggdGhhdC4gU21pdGggaGFzIG1hZGUgaXQgY2xlYXIgaGUgcHJlZmVy
cyBjb250ZXN0ZWQgc2hvdHMgdG8gb3BlbiBzaG90cy4gSGUgaGFzIHJlZmVycmVkIHRvIG9wZW4g
c2hvdHMgYXMgJiM4MjIwO2JvcmluZyYjODIyMTsgYW5kIHByZWZlcnMgdGhlIG9mZi1iYWxhbmNl
LCBmYWxsaW5nLW91dC1vZi1ib3VuZHMgY2lyY3VzIHNob3RzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QSBjb3Vw
bGUgb2YgdGltZXMgd2UgdG9sZCBMZUJyb24gdG8gcGFzcyBpdCBhbmQgdGhlbiBnbyBjb250ZXN0
IGhpbSwmIzgyMjE7IEx1ZSBqb2tlZC4gJiM4MjIwO0Fsd2F5cyB0aG9zZSBvbmVzIHdoZXJlIHlv
dSBzd2luZy1zd2luZy1zd2luZyBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyB3aWRlIG9wZW4/IE5vLiBCdXQgdGhl
biBvbmUgc2Vjb25kIG9uIHRoZSBjbG9jaywgc3RlcGJhY2sgZmFkZWF3YXkgMyBpcyBnb29kLiBT
bywgeW91IGtub3csIHRoYXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IEouUi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoaXMgaXNu
JiM4MjE3O3QgdGhlIHNhbWUgUGlzdG9ucyB0ZWFtIHRoZSBDYXZzIGZhY2VkIGluIHRoZSBwbGF5
b2ZmcyBiZWNhdXNlIHRoZXkgYXJlIHdpdGhvdXQgUmVnZ2llIEphY2tzb24sIHdobyBjb250aW51
ZXMgdG8gcmVoYWIgaGlzIGtuZWUsIGJ1dCB0aGUgQ2F2cyBhcmUgcm9sbGluZyB3aGVuIHRoZXkm
IzgyMTc7cmUgcGxheWluZyB3aXRoIGEgZnVsbCByb3N0ZXIuIFRoZXkmIzgyMTc7bGwgdGFrZSBm
aXZlIGRheXMgb2ZmIG5vdyBiZWZvcmUgaG9zdGluZyB0aGUgUG9ydGxhbmQgVHJhaWwgQmxhemVy
cyBvbiBXZWRuZXNkYXkuPC9wPjxwPkphc29uIExsb3lkIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzpqbGxveWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uIEZv
bGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0phc29u
TGxveWRBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSjwv
YT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.