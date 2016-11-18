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Cavaliers 104,  Pistons 81

Cavaliers 104, Pistons 81: Big Three dominant in Cavs’ dismantling of Pistons

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 18, 2016 - 10:16 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) drives around Detroit Pistons' Stanley Johnson (7) during the first half of an NBA basketball game Friday, Nov. 18, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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