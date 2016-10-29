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Cavaliers 105, Magic 99

Cavaliers 105, Magic 99: J.R. Smith finds shooting stroke in time to help Cavs hold off Magic

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 29, 2016 - 10:31 PM
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Cleveland Cavaliers guard Iman Shumpert (4) goes up for a shot against Orlando Magic center Bismack Biyombo (11) during the first half of an game Saturday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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