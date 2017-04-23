All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Playoffs: Round 1 | Cavaliers 106, Pacers 102

Cavaliers 106, Pacers 102: LeBron James leads Cavs to first-round sweep of Pacers

By Michael Marot
Associated Press

Published: April 23, 2017 - 03:58 PM | Updated: April 24, 2017 - 12:17 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James (left) goes to the basket against Indiana Pacers' Paul George during the first half in Game 4 of a first-round NBA playoff series, Sunday in Indianapolis. Cleveland defeated Indiana 106-102 and won the series 4-0. layoff series, Sunday, April 23, 2017, in Indianapolis. (AP Photo/Darron Cummings)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs24cut_02 Darron Cummings - AP
Cavaliers 106, Pacers 102: LeBron James leads Cavs to first-round sweep of Pacers

INDIANAPOLIS: LeBron James stuck to the old script Sunday.

hofvillage23cut_1
As Hall of Fame Village breaks ground Tuesday in Canton, grand vision grows of Disney-esque impact on area
cavs24cut_12
Marla Ridenour: LeBron James’ record of 21 consecutive first-round playoff victories reflects more than his otherworldly skills
browns24cut_03
2017 NFL Draft: Deshaun Watson has body of work, intangibles quarterback-needy teams like Browns can’t ignore
Cavaliers notebook: J.R. Smith realizes behind-the-back pass could have been costly
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next