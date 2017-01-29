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Cavaliers 107, Thunder 91

Cavaliers 107, Thunder 91: Cavs flex defensive muscles in win over Thunder

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 29, 2017 - 08:53 PM | Updated: January 30, 2017 - 10:52 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) drives between Oklahoma City Thunder' Jerami Grant (9) and Cameron Payne (22) in the first half of a game, Sunday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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