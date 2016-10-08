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Preseason: Cavaliers 108, 76ers 105

Cavaliers 108, 76ers 105: Jordan McRae scores 20 points, LeBron James and Kyrie Irving 15 each in Cavs’ preseason victory

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 8, 2016 - 10:44 PM
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Cleveland Cavaliers forward Kevin Love (0) shoots in the first half of an NBA preseason basketball game against the Philadelphia 76ers, Saturday, Oct. 8, 2016, in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

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