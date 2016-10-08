All CATEGORIES
☰ Menu

Preseason: Cavaliers 108, 76ers 105

Cavaliers 108, 76ers 105: Jordan McRae scores 20 points, LeBron James and Kyrie Irving 15 each in Cavs’ preseason victory

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 8, 2016 - 10:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward Kevin Love (0) shoots in the first half of an NBA preseason basketball game against the Philadelphia 76ers, Saturday, Oct. 8, 2016, in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Indians-Red Sox ALDS Game 3 postponed because of rain, will be played Monday - 11:24 PM

BOSTON: The Indians will have to wait at least one more day for their chance to advance to the American League Championship Series.

Marla Ridenour: Browns must learn from up-close view of Patriots’ blueprint for success - 11:47 PM
browns10_09
Browns notebook: Hue Jackson takes blame for knockout hit on QB Cody Kessler, but O-line knows it can do better - 11:25 PM
bsider10
Patriots shut down Browns’ NFL-best rushing attack - 11:25 PM
cavs10_01
Cavaliers LeBron James working to improve his 3-point shot - 11:24 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next