Cavaliers 109, Pacers 108: Cavs survive fourth-quarter rally to hold off Pacers, win Game 1

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgQ2F2YWxpZXJzIHR1cm5lZCB0aGUgcGFnZSBhbmQgd2VsY29tZWQg
cGxheW9mZiBiYXNrZXRiYWxsIGJhY2sgdG8gUXVpY2tlbiBMb2FucyBBcmVuYSBvbiBTYXR1cmRh
eS48L3A+PHA+VGhlIGZvdXItZ2FtZSBsb3Npbmcgc3RyZWFrIHRvIGNvbmNsdWRlIHRoZSByZWd1
bGFyIHNlYXNvbiBpcyBpbiB0aGUgcGFzdCwgYW5kIExlQnJvbiBKYW1lcyBhbmQgZnJpZW5kcyBh
cmUgbW92aW5nIGZvcndhcmQgd2l0aCBpbnRlbnRpb25zIG9mIGRlZmVuZGluZyB0aGVpciBOQkEg
Y2hhbXBpb25zaGlwLjwvcD48cD5UaGUgQ2F2cyYjODIxNzsgZmlyc3Qtcm91bmQgZm9lLCB0aGUg
SW5kaWFuYSBQYWNlcnMsIG1hZGUgdGhlIENhdnMgc3dlYXQgaW4gdGhlIGZpbmFsIG1vbWVudHMg
dW50aWwgQy5KLiBNaWxlcyBtaXNzZWQgYSBqdW1wZXIgYXQgdGhlIGJ1enplciBhbmQgdGhlIENh
dnMgZXNjYXBlZCB3aXRoIGEgMTA5LTEwOCB2aWN0b3J5IGluIEdhbWUgMSBvZiB0aGVpciBmaXJz
dC1yb3VuZCBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgcGxheW9mZiBzZXJpZXMgaW4gZnJvbnQgb2YgYSBz
ZWxsb3V0IGNyb3dkIG9mIDIwLDU2Mi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdhbnRlZCB0byBnZXQgdGhl
IGJhbGwgb3V0IG9mIGhpcyBbUGF1bCBHZW9yZ2UmIzgyMTc7c10gaGFuZHMgYW5kIG1ha2Ugc29t
ZWJvZHkgZWxzZSB0cnkgdG8gYmVhdCB1cywmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuICYjODIyMDtZb3Ug
bGl2ZSB3aXRoIHRoZSByZXN1bHRzLiAmIzgyMzA7IEhlIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBkYW5n
ZXJvdXMgZ3V5cyBvbiB0aGUgY291cnQgb24gYm90aCBzaWRlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphbWVz
IGVuZGVkIHVwIGJlaW5nIHRoZSBtb3N0IGRhbmdlcm91cyBwbGF5ZXIgb24gdGhlIGNvdXJ0LCBs
ZWFkaW5nIHRoZSBDYXZzIHdpdGggMzIgcG9pbnRzLCAxMyBhc3Npc3RzIGFuZCBzaXggcmVib3Vu
ZHMuPC9wPjxwPkt5cmllIElydmluZyBjb250cmlidXRlZCAyMyBwb2ludHMgYW5kIHNpeCBhc3Np
c3RzLCBhbmQgS2V2aW4gTG92ZSBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDE3IHBvaW50cyBhbmQgZm91ciByZWJv
dW5kcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1tXZSBoYWRdIGEgbG90IG9mIGVhc3kgbWlzc2VkIGZyZWUgdGhy
b3dzIGFzIHdlbGwgYXMgbGF5JiMxNzM7dXBzIHRoYXQgY291bGQgaGF2ZSBzd2F5ZWQgdGhlIGdh
bWUgYW5kIGdpdmVuIHVzIHRoZSBjdXNoaW9uIHRoYXQgd2UgbmVlZGVkLCBidXQgd2UganVzdCBo
YXZlIGEgcmVzaWxpZW50IGdyb3VwLCYjODIyMTsgSXJ2aW5nIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBiZWxp
ZXZlIGluIG9uZSBhbm90aGVyIGFuZCBpdCB3YXMgYSBnb29kIGZpcnN0IHBsYXlvZmYgd2luIG9m
IGEgbmV3IGpvdXJuZXkgJiM4MjEyOyB0aGUgMjAxNyBwbGF5b2Zmcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdl
b3JnZSBwYWNlZCBJbmRpYW5hIHdpdGggMjkgcG9pbnRzLCBzZXZlbiBhc3Npc3RzIGFuZCBmaXZl
IHJlYm91bmRzLCBhbmQgTGFuY2UgU3RlcGhlbnNvbiB0b3RhbGVkIDE2IHBvaW50cywgc2V2ZW4g
cmVib3VuZHMgYW5kIHRocmVlIGFzc2lzdHMuIDwvcD48cD5KYW1lcyBhbmQgSi5SLiBTbWl0aCBk
b3VibGUtdGVhbWVkIEdlb3JnZSB0byBmb3JjZSBoaW0gdG8gcGFzcyB0aGUgYmFsbCB0byBNaWxl
cywgd2hvIHdhcyBjbG9zZWx5IGRlZmVuZGVkIGJ5IFJpY2hhcmQgSmVmZmVyc29uIGFzIGhlIG1p
c3NlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGdvdCBhIGdvb2QgbG9vaywgeW91IGp1c3QgaGF2ZSB0byBr
bm9jayB0aGUgc2hvdCBkb3duLCYjODIyMTsgUGFjZXJzIGNvYWNoIE5hdGUgTWNNaWxsYW4gc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO0kgZG8gZmVlbCBsaWtlIHdlIGxldCBvbmUgc2xpcCBhd2F5LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+SmFtZXMgcGxheWVkIHRoZSByb2xlIG9mIGZhY2lsaXRhdG9yIGluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFy
dGVyLCBhbmQgdGhlbiBhZGRlZCBzaG90LW1ha2VyIHRvIGhpcyBnYW1lIHRoZSBmaW5hbCB0aHJl
ZSBxdWFydGVycyBhcyBoZSBtYWRlIHN0ZXAtYmFjayAzLXBvaW50ZXJzLCBzbGFtIGR1bmtzIGFu
ZCBqdW1wZXJzLiA8L3A+PHA+TG92ZSBjYW1lIG91dCBmaXJpbmcgZWFybHksIG1ha2luZyB0aHJl
ZSBzaG90cyBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBhbmQgdHdvIGZyZWUgdGhyb3dzIHRvIGdpdmUgaGltIDEw
IHBvaW50cyBpbiBhIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIgdGhhdCBlbmRlZCB3aXRoIHRoZSBDYXZzIGFoZWFk
IDM0LTI5LiBJcnZpbmcgaGFkIGVpZ2h0IHBvaW50cyBhbmQgZm91ciBhc3Npc3RzIGluIHRoZSBx
dWFydGVyLCBhbmQgSmFtZXMgaGFkIGZvdXIgcG9pbnRzIGFuZCB0aHJlZSBhc3Npc3RzLjwvcD48
cD5KYW1lcyBqb2luZWQgaW4gb24gdGhlIHNjb3JpbmcgaW4gdGhlIHNlY29uZCBxdWFydGVyIGFz
IHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBsZWFkIHJlYWNoZWQgNjYtNTkgYXQgaGFsZnRpbWUuIElydmluZyBh
bmQgTG92ZSBib3RoIHNjb3JlZCAxNSBwb2ludHMgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYsIGFuZCBKYW1l
cyB3YXMgYXQgMTQgcG9pbnRzLCBlaWdodCBhc3Npc3RzIGFuZCBmb3VyIHJlYm91bmRzLjwvcD48
cD5UaGUgQ2F2cyBtYWludGFpbmVkIHRoZWlyIGxlYWQgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgd2l0
aCBKYW1lcywgSXJ2aW5nIGFuZCBMb3ZlIGxlYWRpbmcgdGhlIGNoYXJnZS4gQSBKYW1lcyBzdGVh
bCBhbmQgZHVuayBnYXZlIHRoZSBDYXZzIHRoZWlyIGxhcmdlc3QgbGVhZCBhdCA5MC03OCB3aXRo
IDI6MTEgcmVtYWluaW5nIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLjwvcD48cD5UaGUgUGFjZXJzIHRy
YWlsZWQgOTItODQgYXQgdGhlIHN0YXJ0IG9mIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciwgYnV0IHJlbWFp
bmVkIGluIHN0cmlraW5nIGRpc3RhbmNlIHdpdGggSmVmZiBUZWFndWUsIEdlb3JnZSBhbmQgU3Rl
cGhlbnNvbiBsZWFkaW5nIHRoZSB3YXkuIFRlYWd1ZSBidXJpZWQgYSAzLXBvaW50ZXIgd2l0aCAz
OjMxIHRvIGdvIHRvIGdpdmUgdGhlIFBhY2VycyBhIDEwNS0xMDMgbGVhZCwgYnV0IHRoZSBDYXZz
IGNvdW50ZXJlZCB3aXRoIGEgSmFtZXMgZHVuayBhbmQgYW4gSXJ2aW5nIGp1bXBlciB0byByZWdh
aW4gYSAxMDctMTA1IGVkZ2UuIFNtaXRoIGFuZCBKYW1lcyBlYWNoIG1hZGUgYSBmcmVlIHRocm93
IGJlZm9yZSBHZW9yZ2Ugc3dpc2hlZCBhIDMtcG9pbnRlciB3aXRoIDQwLjUgc2Vjb25kcyB0byBn
byB0byBtYWtlIGl0IDEwOS0xMDguIDwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgY2FuIHBsYXkgYmV0dGVyIGFu
ZCB3ZSB3aWxsIHBsYXkgYmV0dGVyLCYjODIyMTsgQ2F2cyBjb2FjaCBUeXJvbm4gTHVlIHNhaWQu
ICYjODIyMDtXZSBtaXNzZWQgMTMgZnJlZSB0aHJvd3MsIHR1cm5lZCB0aGUgYmFsbCBvdmVyIFsx
MSB0aW1lc10gYW5kIHRoZXkgZ290IDE5IHBvaW50cyBbb2ZmIHRob3NlIG1pc3Rha2VzXS4gICYj
ODIzMDsgVGhlIHBsYXlvZmZzIGFyZSBhYm91dCBhZGp1c3RtZW50cyBhbmQgd2hhdCB5b3UgY2Fu
IGRvIGJldHRlci4gSSBqdXN0IHRoaW5rIHRoYXQgaWYgd2UgZ290IHRob3NlIDUwLTUwIGJhbGxz
IGFuZCB0aGUgb2ZmZW5zaXZlIHJlYm91bmRzLCB0aGF0IGl0IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBhIHRv
dGFsbHkgZGlmZmVyZW50IGdhbWUuIEhhdHMgb2ZmIHRvIFt0aGUgUGFjZXJzXS4gVGhleSBwbGF5
ZWQgd2VsbCwgYnV0IHdlIHdpbGwgYmUgYmV0dGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIENhdnMgYWxz
byBnb3QgMTEgcG9pbnRzIGZyb20gQ2hhbm5pbmcgRnJ5ZSBhbmQgZWlnaHQgcG9pbnRzIGFuZCAx
MyByZWJvdW5kcyBmcm9tIFRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtLeXJpZSBnb3Qg
dHdvIGJpZyBbZGVmZW5zaXZlXSBzdG9wcyBhdCB0aGUgZW5kLCYjODIyMTsgVGhvbXBzb24gc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1dlIGFyZSBnb2luZyB0byBuZWVkIHRoYXQuIFRoaXMgaXMgYSB0ZWFtIHRoYXQg
aXMgbm90IGdvaW5nIHRvIGdpdmUgdXAuIFdlIHdlcmUgdXAgYnkgMTIsIGJ1dCB0aGV5IGtlcHQg
cHVzaGluZy4gVGhleSBtYWRlIHBsYXlzLiBMYW5jZSBtYWRlIHNob3RzIGFuZCBQYXVsIEdlb3Jn
ZSBtYWRlIG9uZSBoZWxsIG9mIGEgMyBhdCB0aGUgdG9wIFtvZiB0aGUgYXJjXS4gVGhpcyBpcyBh
IHRlYW0gdGhhdCB3aWxsIHBsYXkgYSBmdWxsIDQ4IFttaW51dGVzXS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRl
YWd1ZSBzY29yZWQgMTUgcG9pbnRzLCBhbmQgTW9udGEgRWxsaXMgYW5kIE15bGVzIFR1cm5lciBi
b3RoIGNoaXBwZWQgaW4gMTEgcG9pbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBiZWVuIHBvaXNl
ZCBhbmQgY2FsbSBpbiB0aG9zZSBbcGFzdCBmaXZlXSBnYW1lcywgZ29pbmcgYmFjayB0byB0aGUg
bGFzdCBnYW1lIHdlIHBsYXllZCBoZXJlIGluIENsZXZlbGFuZCBbdGhhdCB0aGUgQ2F2cyB3b24g
MTM1LTEzMCBpbiB0d28gb3ZlcnRpbWVzIG9uIEFwcmlsIDJdLCYjODIyMTsgTWNNaWxsYW4gc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1dlIHJlc3BvbmRlZCBhbmQgZ2F2ZSBvdXJzZWx2ZXMgYSBjaGFuY2UgdG8gd2lu
LCBidXQgd2UgY2FtZSB1cCBzaG9ydC4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5Mb3ZlIGFja25vd2xlZGdlZCB0
aGF0IGhlIGFuZCBoaXMgdGVhbW1hdGVzIGNhbiAmIzgyMjA7cGxheSBhIGxvdCBiZXR0ZXIsJiM4
MjIxOyBidXQgdGhhdCBoZSBpcyAmIzgyMjA7ZGVmaW5pdGVseSBoYXBweSB3aXRoIHRoZSB3aW4u
JiM4MjIxOyA8L3A+PHA+R2FtZSAyIGlzIE1vbmRheSBuaWdodCBhdCBRdWlja2VuIExvYW5zIEFy
ZW5hLjwvcD48cD5NaWNoYWVsIEJlYXZlbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4Mjkg
b3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1iZWF2ZW5A
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Nh
dnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0
dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2
ZW5BQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.