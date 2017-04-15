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NBA Playoffs: Game 1 | Cavaliers 109, Pacers 108

Cavaliers 109, Pacers 108: Cavs survive fourth-quarter rally to hold off Pacers, win Game 1

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: April 15, 2017 - 05:52 PM
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Cleveland Cavaliers fans cheer LeBron James after a monster dunk in the third quarter against the Indiana Pacers in Game 1 of an Eastern Conference playoff game on Saturday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavs won the game 109-108. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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