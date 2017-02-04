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Cavaliers 111, Knicks 104

Cavaliers 111, Knicks 104: LeBron James, Kevin Love lead Cavs over Carmelo Anthony, Knicks

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 4, 2017 - 11:11 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) dunks next to New York Knicks' Carmelo Anthony (7) and Courtney Lee (5) during the first half of an NBA basketball game, Saturday, Feb. 4, 2017, in New York. (AP Photo/Andres Kudacki)


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Comfortable in his role with Cavs, Kevin Love not bothered my trade rumors

NEW YORK: Maybe it’s the bling of his championship ring. Maybe it’s the security of his $110 million contract. Likely it’s some combination of both. Regardless, Kevin Love is more comfortable now — with everything. That includes his role in this system and his name constantly being kicked around in trade rumors.

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