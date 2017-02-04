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Cavaliers 111, Knicks 104

Cavaliers 111, Knicks 104: LeBron James, Kevin Love lead Cavs over Carmelo Anthony, Knicks

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 4, 2017 - 11:11 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) dunks next to New York Knicks' Carmelo Anthony (7) and Courtney Lee (5) during the first half of an NBA basketball game, Saturday, Feb. 4, 2017, in New York. (AP Photo/Andres Kudacki)


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