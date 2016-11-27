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Cavaliers 112, 76ers 108

Cavaliers 112, 76ers 108: Kyrie Irving’s big fourth quarter propels slow-starting Cavs to win

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 27, 2016 - 06:01 PM | Updated: November 28, 2016 - 07:33 AM
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Philadelphia 76ers' Jahlil Okafor, top, watches his shot against Cleveland Cavaliers' Tristan Thompson during an NBA basketball game, Sunday, Nov. 27, 2016, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)

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