By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer
Cavaliers 112, Celtics 99: Kyrie Irving, LeBron James combine to score 76 points in Game 4 as Cavs take a 3-1 in lead Eastern Conference finals May 24,2017 03:42 AM GMT Michael Beaven Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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