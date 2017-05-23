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NBA Playoffs: Eastern conference finals, Game 4 CELTICS at cavaliers

Cavaliers 112, Celtics 99: Kyrie Irving, LeBron James combine to score 76 points in Game 4 as Cavs take a 3-1 in lead Eastern Conference finals

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 23, 2017 - 11:16 PM | Updated: May 24, 2017 - 11:32 AM


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Cleveland Cavalier Kyrie Irving drives past Boston Celtics center Al Horford for a third quarter basket in Game 4 of the Eastern Conference finals on Tuesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavs won the game 112-99. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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