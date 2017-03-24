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Cavaliers 112, Hornets 105

Cavaliers 112, Hornets 105: LeBron James’ free-throw shooting helps Cavs survive frightening moments and clinch Central Division title

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 24, 2017 - 09:45 PM | Updated: March 25, 2017 - 09:24 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) drives to the basket against the Charlotte Hornets during the first half of an NBA basketball game in Charlotte, N.C., Friday, March 24, 2017. (AP Photo/Chuck Burton)


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