All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers 113, Bucks 102

Cavaliers 113, Bucks 102: Kyrie Irving, LeBron James carry the load again for short-handed Cavs

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 21, 2016 - 09:31 PM | Updated: December 22, 2016 - 09:32 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) drives past Milwaukee Bucks' Tony Snell (21) during the first half Wednesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

After three years in exile, Cavaliers guard DeAndre Liggins getting second chance after domestic violence incident - 12:20 PM

CLEVELAND: After waiting 1,425 days to make another start in the NBA, DeAndre Liggins couldn’t wait any longer. He charged onto the court at Madison Square Garden for the opening tip against the New York Knicks earlier this month and took his rightful place alongside LeBron James and the rest of the Cavs starters.

cavs22cut_01
Cavaliers 113, Bucks 102: Kyrie Irving, LeBron James carry the load again for short-handed Cavs
browns22cut_02
Ex-Browns player Brian Hartline says Terrelle Pryor isn’t No. 1 wide receiver, shouldn’t be re-signed; Hue Jackson still deems him building block
cnotes22cut
Cavaliers notebook: J.R. Smith needs surgery on broken thumb; Cavs look to fill holes
jatavis22cut_01
Former UA star linebacker Jatavis Brown playing well for Chargers, looks forward to coming back to face Browns
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next