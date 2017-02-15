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Cavaliers 113, pacers 104

Cavaliers 113, Pacers 104: Kyle Korver hits 2,000th career 3-pointer, shoots Cavs past Pacers

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 15, 2017 - 10:45 PM | Updated: February 16, 2017 - 01:35 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (right) contratulates Tristan Thompson after he grabbed a rebound and drew a foul from the Indiana Pacers in the fourth quarter Wednesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavaliers won 113-104. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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