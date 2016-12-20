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CAVALIERS 114, BUCKS 108 (OT)

Cavaliers 114, Bucks 108 (OT): LeBron carries short-handed Cavs to win over Bucks

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 20, 2016 - 11:04 PM | Updated: December 21, 2016 - 01:45 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James shoots over Milwaukee Bucks' Malcolm Brogdon during the first half Tuesday in Milwaukee. (AP Photo/Morry Gash)

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