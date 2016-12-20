Cavaliers 114, Bucks 108 (OT): LeBron carries short-handed Cavs to win over Bucks

PHA+TUlMV0FVS0VFOiBUaGUgc2Vjb25kIHRpbWUgYXJvdW5kLCB0aGUgY2lyY3Vtc3RhbmNlcyBj
b3VsZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGJlZW4gbW9yZSBkaWZmZXJlbnQuPC9wPjxwPldoZW4gdGhlIENh
dmFsaWVycyB2aXNpdGVkIE1pbHdhdWtlZSBvbiBOb3YuIDI5LCB0aGUgQnVja3Mgb3V0c2NvcmVk
IHRoZW0gYnkgMzQgcG9pbnRzIGluIHRoZSBwYWludCBhbmQgb3V0cmVib3VuZGVkIHRoZW0gYnkg
ZWlnaHQuIEdpYW4mIzE3MztuaXMgQW50ZXRva291bXBvIHdhcyB2aXJ0dWFsbHkgdW5zdG9wcGFi
bGUgYXMgYSBzY29yZXIsIGVxdWFsaW5nIGhpcyBjYXJlZXItaGlnaC48L3A+PHA+VGhlIENhdnMg
bG9va2VkIG9sZCBhbmQgc2xvdywgdGhlIEJ1Y2tzIHlvdW5nIGFuZCBlbmVyZ2V0aWMuPC9wPjxw
PlRoZSByZXN1bHQgd2FzIGFuIGVtYmFycmFzc2luZyAxNy1wb2ludCBDYXZzIGxvc3MgYWdhaW5z
dCBhIHlvdW5nIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSB0ZWFtIG9uIHRoZSByaXNlLjwvcD48cD5PbiBU
dWVzZGF5IG5pZ2h0IGF0IHRoZSBCTU8gSGFycmlzIEJyYWRsZXkgQ2VudGVyLCB0aGUgZGlzcGFy
aXR5IHdhc24mIzgyMTc7dCBhcyBzdHJpa2luZywgdGhlIHBhY2Ugd2FzbiYjODIxNzt0IHNvIGZy
ZW5ldGljLCB0aGUgQnVja3MmIzgyMTc7IHBhdGggdG8gdGhlIGJhc2tldCBub3QgbmVhcmx5IGFz
IGNsZWFyLCBldmVuIHdpdGggdGhlIENhdnMgZG93biB0d28gc3RhcnRlcnMuPC9wPjxwPkFudGV0
b2tvdW1wbyBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2NvcmUgdW50aWwgNjowNyByZW1haW5lZCBpbiB0aGUgc2Vj
b25kIHF1YXJ0ZXIuIEV2ZW4gd2l0aCBLZXZpbiBMb3ZlIGJhY2sgaW4gQ2xldmVsYW5kIHdpdGgg
YSBzdGlmZiBrbmVlLCB0aGUgQ2F2cyBqdW1wZWQgb3V0IHRvIGFuIDE4LXBvaW50IHNlY29uZC1x
dWFydGVyIGxlYWQuIEt5cmllIElydmluZyBjYW1lIG91dCBzdHJvbmcgd2l0aCAxMCBwb2ludHMg
YW5kIGZpdmUgYXNzaXN0cyBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlci48L3A+PHA+QnV0IGluIHdoYXQg
Y291bGQgYmUgdGhlIGRhd24gb2YgYSBuZXcgcml2YWxyeSwgdGhlIEJ1Y2tzIGFnYWluIHByb3Zl
ZCB0byBiZSBhIHRvdWdoIG1hdGNodXAgZm9yIHRoZSBDYXZzLCB0YWtpbmcgdGhlbSB0byBvdmVy
dGltZSBiZWZvcmUgdGhlIENhdnMgcHJldmFpbGVkIDExNC0xMDguPC9wPjxwPkxlQnJvbiBKYW1l
cyBtYWRlIGEgMzMtZm9vdCAzLXBvaW50ZXIgd2l0aCAyNCBzZWNvbmRzIGxlZnQgYW5kIEphYmFy
aSBQYXJrZXIgbWlzc2VkIHR3byBmcmVlIHRocm93cyB3aXRoIDE5LjEgcmVtYWluaW5nLCBnaXZp
bmcgdGhlIENhdnMgYSAxMTAtMTA4IGVkZ2UgYW5kIHRoZSBiYWxsIHdpdGggMTggc2Vjb25kcyBs
ZWZ0LiBJcnZpbmcgYW5kIEphbWVzIGFkZGVkIHR3byBmcmVlIHRocm93cyBhcGllY2UsIGFuZCB0
aGUgQnVja3Mgd2VudCBzY29yZWxlc3MgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHdheS48L3A+PHA+SGFkIHRo
ZXkgbm90IGVzY2FwZWQgd2l0aCB0aGUgdmljdG9yeSwgdGhlIENhdnMgd291bGQgaGF2ZSBiZWVu
IGtpY2tpbmcgdGhlbXNlbHZlcyBvbiB0aGUgZmxpZ2h0IGhvbWUgYWZ0ZXIgYmxvd2luZyBhIDEw
MC05MyBsZWFkIHdpdGggMjozMiByZW1haW5pbmcgaW4gcmVndWxhdGlvbi4gR3JlZyBNb25yb2Um
IzgyMTc7cyBsYXl1cCBhbmQgVG9ueSBTbmVsbCYjODIxNztzIDMtcG9pbnRlciBkcmV3IHRoZSBC
dWNrcyB3aXRoaW4gdHdvLCB0aGVuIFBhcmtlciB0aWVkIHRoZSBnYW1lIG9uIGEgZHJpdmluZyBs
YXl1cCBvZmYgYSBNYXR0aGV3IERlbGxhdmVkb3ZhIGFzc2lzdC48L3A+PHA+SXJ2aW5nJiM4MjE3
O3MgMy1wb2ludGVyIHdpdGggb25lIHNlY29uZCBsZWZ0IGluIHJlZ3VsYXRpb24gZmVsbCBzaG9y
dCwgYXMgZGlkIEFudGV0b2tvdW1wbyYjODIxNztzIGxhc3QtZ2FzcCBoZWF2ZSBvZmYgdGhlIGlu
Ym91bmRzLjwvcD48cD5KYW1lcyBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDM0IHBvaW50cywgMTIgcmVib3VuZHMg
YW5kIHNldmVuIGFzc2lzdHMsIElydmluZyBhZGRlZCAyOCBwb2ludHMgYW5kIGZpdmUgYXNzaXN0
cyBhbmQgQ2hhbm5pbmcgRnJ5ZSBjYW1lIG9mZiB0aGUgYmVuY2ggdG8gY29udHJpYnV0ZSAxNSBw
b2ludHMuPC9wPjxwPlBhcmtlciBsZWQgdGhlIEJ1Y2tzIHdpdGggMzAgcG9pbnRzIGFuZCBuaW5l
IHJlYm91bmRzIEFudGV0b2tvdW1wbyBhZGRlZCAyNyBwb2ludHMsIDE0IHJlYm91bmRzLCB0d28g
c3RlYWxzIGFuZCB0aHJlZSBibG9ja2VkIHNob3RzLiBBIDYtZm9vdC0xMSBmb3J3YXJkIGluIGhp
cyB0aGlyZCBzZWFzb24sIEFudGV0b2tvdW1wbyBwaXRjaGVkIGluIG5pbmUgcG9pbnRzIGluIHRo
ZSBmb3VydGggcXVhcnRlciBhbmQgc2l4IG1vcmUgaW4gb3ZlcnRpbWUgYmVmb3JlIGZvdWxpbmcg
b3V0IHdpdGggMjguMSBzZWNvbmRzIGxlZnQuPC9wPjxwPlRoZSBCdWNrcyB3ZXJlIGNvbWluZyBv
ZmYgdHdvIHZpY3RvcmllcyBpbiBhIGJhY2stdG8tYmFjayBhZ2FpbnN0IHRoZSBDaGljYWdvIEJ1
bGxzIGFuZCB3aWxsIGNvbXBsZXRlIHRoZSBzYW1lIHdpdGggdGhlIENhdnMgb24gV2VkbmVzZGF5
IG5pZ2h0IGluIENsZXZlbGFuZC48L3A+PHA+SmFtZXMgbW92ZWQgaW50byBlaWdodGggcGxhY2Ug
b24gdGhlIE5CQSYjODIxNztzIGFsbC10aW1lIHNjb3JpbmcgbGlzdCB3aXRoIGEgcHV0YmFjayBv
ZiBoaXMgb2ZmZW5zaXZlIHJlYm91bmQgd2l0aCA5OjExIGxlZnQgaW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0
ZXIsIHBhc3NpbmcgTW9zZXMgTWFsb25lLCB3aG8gdG90YWxlZCAyNyw0MDkgcG9pbnRzLjwvcD48
cD5TdGFydGluZyBSaWNoYXJkIEplZmZlcnNvbiBmb3IgTG92ZSwgdGhlIENhdnMgbWlzc2VkIExv
dmUgbW9zdCBpbiBhIGxhY2tsdXN0ZXIgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIgaW4gd2hpY2ggdGhleSBtYW5h
Z2VkIGp1c3QgMjIgcG9pbnRzIG9uIDctb2YtMTggc2hvb3RpbmcuIEEgc3RyZXRjaCBkdXJpbmcg
d2hpY2ggdGhleSB3ZXJlIHN0dWNrIG9uIDQ5LCB0aGUgQ2F2cyBnYXZlIHVwIHRyeWluZyB0byBn
byBpbnNpZGUgYW5kIHdlcmUgaHVydCBieSBwb29yIHNob3Qgc2VsZWN0aW9uLjwvcD48cD5Jbmp1
cmVkIGluIGEgY29sbGlzaW9uIHdpdGggdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIExha2VycyYjODIxNzsgTGFy
cnkgTmFuY2UgSnIuIG9uIFNhdHVyZGF5LCBMb3ZlIGlzIGF2ZXJhZ2luZyAyMi4zIHBvaW50cyBh
bmQgMTAuNyByZWJvdW5kcy4gSGUgaGFzIHNjb3JlZCBhdCBsZWFzdCAyMCBwb2ludHMgaW4gaGlz
IHBhc3Qgc2l4IGdhbWVzLCBoaXMgbG9uZ2VzdCBzdHJlYWsgd2l0aCB0aGUgQ2F2cy48L3A+PHA+
VGhlIENhdnMgd2VyZSB0aGluIG9uIGJpZyBtZW4gd2l0aG91dCBMb3ZlIGFuZCBDaHJpcyAmIzgy
MjA7QmlyZG1hbiYjODIyMTsgQW5kZXJzZW4sIHdobyB0b3JlIHRoZSBBQ0wgaW4gaGlzIHJpZ2h0
IGtuZWUgaW4gcHJhY3RpY2UgRnJpZGF5LiBUaGVuIFRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24gcGlja2VkIHVw
IGhpcyBmb3VydGggZm91bCB3aXRoIDc6NTUgbGVmdCBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlci48L3A+
PHA+VGhlIHBlcnNvbm5lbCBzaXR1YXRpb24gd29yc2VuZWQgd2hlbiBKLlIuIFNtaXRoIHdhcyBm
b3JjZWQgdG8gc2l0IG91dCB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYgd2l0aCB3aGF0IHRoZSBDYXZzIHNhaWQg
d2FzIGEgcmlnaHQgdGh1bWIgaW5qdXJ5LiBEZUFuZHJlIExpZ2dpbnMgc3RhcnRlZCB0aGUgc2Vj
b25kIGhhbGYgZm9yIFNtaXRoLCB3aG8gY29udHJpYnV0ZWQgc2l4IHBvaW50cyBpbiB0aGUgZmly
c3QgaGFsZi4gSW1hZ2VzIG9mIFNtaXRoJiM4MjE3O3MgdGh1bWIgd2VyZSBpbmNvbmNsdXNpdmUg
YWZ0ZXIgdGhlIGdhbWUuPC9wPjxwPldoYXQgY29uY2VybmVkIEx1ZSBtb3N0IGZyb20gdGhlIGxh
c3QgbWF0Y2h1cCB3YXMgdHJhbnNpdGlvbiBhbmQgdGhlIENhdnMgZGlkIGltcHJvdmUgaW4gdGhh
dCBhcmVhLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4gR2lhbm5pcyBhbmQgSmFiYXJpIGdldCBpdCBvZmYg
dGhlIGdsYXNzLCB3ZSBoYXZlIHRvIGdldCBiYWNrLCYjODIyMTsgTHVlIHNhaWQgYXQgc2hvb3Rh
cm91bmQuICYjODIyMDtXZSBjYW4mIzgyMTc7dCBjb21wbGFpbiBhYm91dCBjYWxscyBvciBtaXNz
ZWQgc2hvdHMsIHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBnZXQgYmFjayBpbiB0aW1lLCBidWlsZCBhIHdh
bGwgYW5kIG1ha2UgdGhlbSBwbGF5IGFnYWluc3Qgb3VyIGhhbGYtY291cnQgZGVmZW5zZS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNv
bS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.