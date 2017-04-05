Cavaliers 114, Celtics 91: LeBron James’ dazzling second-quarter effort shows who’s boss in Eastern Conference showdown

PHA+Qk9TVE9OOiBMZUJyb24gSmFtZXMgbWF5IGhhdmUgcGlja2VkIHVwIGEgbGl0dGxlIHNvbWV0
aGluZyBhYm91dCBzbW9rZXNjcmVlbnMgZnJvbSB0aGUgbWFzdGVyIHdoZW4gaGUgbmVhcmx5IGxh
bmRlZCBpbiBQYXRyaW90cyBjb2FjaCBCaWxsIEJlbGljaGljayYjODIxNztzIGxhcCBvbiBoaXMg
bGFzdCB2aXNpdCB0byBURCBHYXJkZW4uPC9wPjxwPk9uIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQsIEphbWVzIGRv
d25wbGF5ZWQgdGhlIHNpZ25pZmljYW5jZSBvZiBXZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBFYXN0ZXJuIENv
bmZlcmVuY2Ugc2hvd2Rvd24gYWdhaW5zdCB0aGUgQm9zdG9uIENlbHRpY3MsIHNheWluZyBoZSYj
ODIxNztkIGJlZW4gdG8gc2l4IGNvbnNlY3V0aXZlIE5CQSBGaW5hbHMgYW5kIGRpZG4mIzgyMTc7
dCBjYXJlIGFib3V0IGEgcmVndWxhci1zZWFzb24gZ2FtZSwgbm8gbWF0dGVyIHRoZSBzdGFrZXMu
PC9wPjxwPkhpcyBwZXJmb3JtYW5jZSB0b3RhbGx5IGRlZmllZCB0aGF0IHBoaWxvc29waHkuPC9w
PjxwPkphbWVzIHBvdXJlZCBpbiAxNSBwb2ludHMgaW4gdGhlIHNlY29uZCBxdWFydGVyIHRvIGhl
bHAgdGhlIENhdnMgYnJlYWsgb3BlbiB0aGUgZ2FtZSBhbmQgc2lsZW5jZSB0aGUgcmFiaWQgY3Jv
d2QgYXMgdGhlIENhdnMgZmxleGVkIHRoZWlyIG11c2NsZXMgb2YgRWFzdCBzdXByZW1hY3kgd2l0
aCBhIDExNC05MSB2aWN0b3J5LjwvcD48cD5XaXRoIHRoZSB0cml1bXBoLCB0aGUgQ2F2cyBvcGVu
ZWQgYSBvbmUtZ2FtZSBsZWFkIG92ZXIgdGhlIENlbHRpY3MgaW4gdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVy
ZW5jZSB3aXRoIGZvdXIgcmVndWxhci1zZWFzb24gZ2FtZXMgcmVtYWluaW5nLjwvcD48cD5KYW1l
cyBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDM2IHBvaW50cywgMTAgcmVib3VuZHMgYW5kIHNpeCBhc3Npc3RzIGFu
ZCBoaXQgMTQtb2YtMjIgc2hvdHMgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgaW4gMzkgbWludXRlcy4gUGVyaGFw
cyBzaG93aW5nIGhpcyBsZXZlbCBvZiBlbmdhZ2VtZW50IHdhcyB0aGUgZmFjdCB0aGF0IGhlIHdl
bnQgNy1vZi03IGZyb20gdGhlIGZyZWUtdGhyb3cgbGluZSwgd2hlcmUgaGUgd2FzIGhpdHRpbmcg
NjcgcGVyY2VudCBjb21pbmcgaW4uPC9wPjxwPkFsbCB0aGUgQ2F2cyBzdGFydGVycyBzY29yZWQg
aW4gZG91YmxlIGZpZ3VyZXMsIHdpdGggS3lyaWUgSXJ2aW5nIHNjb3JpbmcgMTkgcG9pbnRzIHdp
dGggZml2ZSBhc3Npc3RzIGFuZCBLZXZpbiBMb3ZlIGNvbnRyaWJ1dGluZyAxNSBwb2ludHMgYW5k
IDE2IHJlYm91bmRzLjwvcD48cD5DZWx0aWNzIGNvYWNoIEJyYWQgU3RldmVucyBjb25jZWRlZCBh
bmQgcHVsbGVkIGhpcyBzdGFydGVycywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBsZWFndWUmIzgyMTc7cyBmb3Vy
dGgtcXVhcnRlciBzY29yaW5nIGxlYWRlciwgSXNhaWFoIFRob21hcywgd2l0aCA0OjM3IHJlbWFp
bmluZy4gVGhvbWFzIGxlZCB0aGUgQ2VsdGljcyB3aXRoIDI2IHBvaW50cywgZm91ciByZWJvdW5k
cyBhbmQgc2l4IGFzc2lzdHMsIGJ1dCBtYWRlIGp1c3QgMS1vZi04IGZyb20gMy1wb2ludCByYW5n
ZS48L3A+PHA+VGhlIHR3byB0ZWFtcyBhcmUgZmlnaHRpbmcgZm9yIHRoZSBjb25mZXJlbmNlJiM4
MjE3O3MgTm8uIDEgc2VlZCBhbmQgd2l0aCBpdCBob21lLWNvdXJ0IGFkdmFudGFnZSB0aHJvdWdo
b3V0IHRoZSBmaXJzdCB0aHJlZSByb3VuZHMgb2YgdGhlIHBsYXlvZmZzLiBUaGUgQ2F2cyB0b29r
IHRoZSBzZWFzb24gc2VyaWVzIDMtMSBhbmQgdGh1cyBob2xkIHRoZSB0aWVicmVha2VyLjwvcD48
cD5IYWQgdGhlIENlbHRpY3Mgd29uLCB0aGUgdGllYnJlYWtlciB3b3VsZCBjb21lIGRvd24gdG8g
Y29uZmVyZW5jZSByZWNvcmQuIFRoZSBzZWVkIG1heSBub3QgYmUgZGVjaWRlZCB1bnRpbCB0aGUg
ZmluYWwgZ2FtZXMgb2YgdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIG9uIEFwcmlsIDEyLiBBbGwgb2YgdGhl
IENhdnMmIzgyMTc7IGFuZCBDZWx0aWNzJiM4MjE3OyByZW1haW5pbmcgZ2FtZXMgYXJlIGFnYWlu
c3QgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIGZvZXMuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGVyZSB3YXMgbm8gZG91YnQg
dGhhdCB0aGUgQ2F2cywgc2VlbWluZ2x5IGRlYWQgYWZ0ZXIgbG9zaW5nIGZvdXIgb2YgZml2ZSBp
biBNYXJjaCwgdGhyZWUgb2YgdGhlbSBibG93b3V0cyBhZ2FpbnN0IHRoZSBOdWdnZXRzLCBXaXph
cmRzIGFuZCBTcHVycywgZmluYWxseSBnb3Qgc2VyaW91cy4gQWZ0ZXIgYWxsIHRoZSB0YWxrIGFi
b3V0IGhhdmluZyBubyByaHl0aG0gYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgcmFzaCBvZiBpbmp1cmllcyB0aGF0
IHN0aWxsIGNvbnRpbnVlcywgdGhlIENhdnMgc2VudCB0aGUgQ2VsdGljcyBhIG1lc3NhZ2UgdGhh
dCB0aGV5IGFyZSBzdGlsbCBraW5ncyBvZiB0aGUgRWFzdCBpbiBiZWF0aW5nIHRoZSBDZWx0cyBm
b3IgdGhlIGZpZnRoIHRpbWUgaW4gdGhlIGxhc3Qgc2V2ZW4gZ2FtZXMuPC9wPjxwPk9mIGNvdXJz
ZSwgbW9zdCBvZiB0aGF0IG1lc3NhZ2Ugd2FzIGRlbGl2ZXJlZCBieSBLaW5nIEphbWVzLjwvcD48
cD5XaXRoIGhpcyB0aHVuZGVyb3VzIGR1bmtzIGFuZCBibG9ja2VkIHNob3RzICYjODIxMjsgbm9u
ZSBiZXR0ZXIgdGhhbiBoaXMgdHdvLWhhbmRlZCBzbW90aGVyIG9mIGEgTWFyY3VzIFNtYXJ0IGRy
aXZpbmcgbGF5dXAgJiM4MjEyOyBKYW1lcyBjb21waWxlZCB0aGUgcGVyZmVjdCBoaWdobGlnaHQg
cmVlbCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIuIEhlIGJsZXcgYnkgZmlyc3QteWVhciBndWFyZCBK
YXlsZW4gQnJvd24gZm9yIGEgZHJpdmluZyBsYXl1cCBuZWFyIHRoZSBoYWxmJiM4MjE3O3MgZW5k
IGZvciBhbiBhbmQtb25lIHRoYXQgaGVscGVkIHRoZSBDYXZzIHRvIGEgNTctNDIgbGVhZCBhdCB0
aGUgYnJlYWsuPC9wPjxwPkluIHRoYXQgcGVyaW9kLCBKYW1lcyBoaXQgNy1vZi05IGZpZWxkIGdv
YWxzLCBoaXMgb25seSBmcmVlLXRocm93IGF0dGVtcHQsIHB1bGxlZCBkb3duIHRocmVlIHJlYm91
bmRzIGFuZCBhZGRlZCBhIHN0ZWFsIGFuZCB0d28gYmxvY2tlZCBzaG90cy4gQm9vcyB0aHJvdWdo
b3V0IHRoZSBnYW1lLCBlc3BlY2lhbGx5IHdoZW4gSmFtZXMgY29tbWl0dGVkIGEgZm91bCwgZGlk
biYjODIxNzt0IGZhemUgaGltLjwvcD48cD5UaGUgQ2F2cyB3ZXJlIHdpdGhvdXQgc3RhcnRpbmcg
Y2VudGVyIFRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24sIHdobyBzYXcgaGlzIGZyYW5jaGlzZSByZWNvcmQgYW5k
IHRoZSBsZWFndWUmIzgyMTc7cyBsb25nZXN0IGFjdGl2ZSBzdHJlYWsgb2YgNDQ3IHJlZ3VsYXIt
c2Vhc29uIGdhbWVzIHBsYXllZCBzbmFwcGVkLiBUaG9tcHNvbiwgd2hvIHdpbGwgYWxzbyBtaXNz
IGF0IGxlYXN0IEZyaWRheSYjODIxNztzIGhvbWUgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBIYXdrcywgc3By
YWluZWQgaGlzIHJpZ2h0IHRodW1iIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgYWdhaW5zdCB0aGUgT3JsYW5kbyBN
YWdpYy48L3A+PHA+SW5zdGVhZCBpdCB3YXMgdGhlIENlbHRpY3Mgd2hvIHdlcmUgbGFja2luZyBp
biBpbnRlcmlvciBkZWZlbnNlLCBvdXRzY29yZWQgNTgtNDggYnkgdGhlIENhdnMgaW4gdGhlIHBh
aW50LCBpbmNsdWRpbmcgMzgtMjIgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYuPC9wPjxwPlRoZSBDZWx0aWNz
IGxlZCAyMC0xOSBhZnRlciB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciwgYnV0IHRoZSBDYXZzIHdlbnQgb24g
YSAyMi00IHJ1biB0byBzdGFydCB0aGUgc2Vjb25kLCB3aXRoIEphbWVzIHNjb3JpbmcgMTIgcG9p
bnRzIGluIHRoYXQgc3Bhbi4gVGhhdCBoZWxwZWQgdGhlIENhdnMgb3BlbiBhIDQxLTI0IGxlYWQg
d2l0aCA1OjU3IGxlZnQuPC9wPjxwPkFsIEhvcmZvcmQgZW5kZWQgdGhhdCBzdHJpbmcgd2l0aCB0
d28gZnJlZSB0aHJvd3MgYW5kIHRoZSBDZWx0aWNzIGZpbmFsbHkgYXdha2VuZWQuIEJ1dCBCb3N0
b24mIzgyMTc7cyA3LTAgcnVuICBkaWQgbGl0dGxlIHRvIGhhbHQgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IHN1
cmdlIGFzIHRoZXkgaGl0IDY0IHBlcmNlbnQgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgaW4gdGhlIHF1YXJ0ZXIu
IExlZCBieSAxNSBwb2ludHMgZnJvbSBKYW1lcywgdGhleSBvcGVuZWQgdXAgYSAzNy0yMiBsZWFk
LiBTZXZlbiBDYXZzIHNjb3JlZCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIgd2l0aCBKLlIuIFNtaXRo
IGNvbnRyaWJ1dGluZyBmaXZlIHBvaW50cyBhbmQgTG92ZSwgSXJ2aW5nIGFuZCBSaWNoYXJkIEpl
ZmZlcnNvbiBmb3VyIGVhY2guPC9wPjxwPlRoZSBDYXZzIGRlZmllZCB0aGVpciBNLk8uIHRoaXMg
c2Vhc29uLCBoYXZpbmcgZ29uZSAxLTkgb24gdGhlIHNlY29uZCBuaWdodCBvZiBhIGJhY2stdG8t
YmFjayBvbiB0aGUgcm9hZCBlbnRlcmluZyB0aGUgbmlnaHQuIFdlZG5lc2RheSBhbHNvIG1hcmtl
ZCB0aGVpciBmaWZ0aCBnYW1lIGluIHNldmVuIGRheXMgYWZ0ZXIgd2hhdCBKYW1lcyBjYWxsZWQg
YSAmIzgyMjA7Z3J1ZXNvbWUmIzgyMjE7IE1hcmNoIHRoYXQgaW5jbHVkZWQgMTIgb2YgMTcgZ2Ft
ZXMgb24gdGhlIHJvYWQuPC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxh
IGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYTwv
YT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIu
Y29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5v
dXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.