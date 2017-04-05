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CAVALIERS 114, CELTICS 91

Cavaliers 114, Celtics 91: LeBron James’ dazzling second-quarter effort shows who’s boss in Eastern Conference showdown

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 5, 2017 - 10:48 PM | Updated: April 6, 2017 - 01:16 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (left) drives to the basket against Boston Celtics forward Amir Johnson (90) during the first quarter Wednesday in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)

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