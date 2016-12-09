Cavaliers 114, Heat 84: LeBron James moves into ninth place on NBA’s all-time scoring list in Cavs’ rout of Heat

PHA+Q0xFVkVMQU5EOjxzdHJvbmc+IDwvc3Ryb25nPkR3eWFuZSBXYWRlIGlzIGdvbmUgYW5kIENo
cmlzIEJvc2gmIzgyMTc7cyBjYXJlZXIgaXMgbGlrZWx5IG92ZXIuPC9wPjxwPlNvLCB0b28sIGlz
IGFueSByZW1haW5pbmcgZmV1ZCBiZXR3ZWVuIHRoZSBDYXZhbGllcnMgYW5kIHRoZSBNaWFtaSBI
ZWF0LiA8L3A+PHA+TGVCcm9uIEphbWVzIHNjb3JlZCAyNyBwb2ludHMgYWdhaW5zdCBoaXMgZm9y
bWVyIHRlYW0gdG8gbW92ZSBpbnRvIG5pbnRoIHBsYWNlIG9uIHRoZSBOQkEmIzgyMTc7cyBhbGwt
dGltZSBzY29yaW5nIGxpc3QgaW4gdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IDExNC04NCB2aWN0b3J5IEZyaWRh
eS4gSmFtZXMgYWRkZWQgZWlnaHQgcmVib3VuZHMgYW5kIGVpZ2h0IGFzc2lzdHMsIHdoaWxlIEtl
dmluIExvdmUgZm91Z2h0IHRocm91Z2ggYmFjayBzcGFzbXMgdG8gc2NvcmUgMjggcG9pbnRzIGFu
ZCBncmFiIDE1IHJlYm91bmRzLiBLeXJpZSBJcnZpbmcgc2NvcmVkIDIzIHBvaW50cy4gPC9wPjxw
PkluanVyaWVzIGFuZCBXYWRlJiM4MjE3O3MgZGVmZWN0aW9uIGluIGZyZWUgYWdlbmN5IGhhdmUg
cmVkdWNlZCB0aGUgSGVhdCB0byBzbW9sZGVyaW5nIGFzaGVzLCBsYXN0IHBsYWNlIGluIHRoZWly
IGRpdmlzaW9uIGFuZCB3aXRoIGxpdHRsZSBob3BlIG9mIG1ha2luZyB0aGUgcGxheW9mZnMuIFVk
b25pcyBIYXNsZW0gd2FzIGEgbGF0ZSBzY3JhdGNoIGZyb20gdGhlIEhlYXQgZm9yIHBlcnNvbmFs
IHJlYXNvbnMsIHdpcGluZyBhd2F5IHRoZSBmaW5hbCBsaW5rIGJldHdlZW4gSmFtZXMgYW5kIHRo
ZSBIZWF0JiM4MjE3O3MgY2hhbXBpb25zaGlwIHBhc3QuIFRoZXJlIHdhcyBubyBvbmUgb24gdGhl
IGZsb29yIEZyaWRheSB3aXRoIHdob20gSmFtZXMgcGxheWVkIGluIE1pYW1pICYjODIxMjsgYW5k
IGhlIGxlZnQgdGhlIHRlYW0gdGhyZWUgc2Vhc29ucyBhZ28uPC9wPjxwPkRpb24gV2FpdGVycyAo
dG9ybiB0aGlnaCBtdXNjbGUpIHdhcyBvbmUgb2Ygc2l4IGluanVyZWQgTWlhbWkgcGxheWVycy4g
VGhleSBiZWdhbiB0aGUgZ2FtZSB3aXRoIGp1c3QgdGhyZWUgc3VicywgYWx0aG91Z2ggdGhleSBt
YW5hZ2VkIHRvIGhhbmcgYXJvdW5kIHVudGlsIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZi4gSXJ2aW5nJiM4MjE3
O3MgZHJpdmluZyBsYXl1cCBhdCB0aGUgdGhpcmQtcXVhcnRlciBidXp6ZXIgZXh0ZW5kZWQgdGhl
IENhdnMmIzgyMTc7IGxlYWQgdG8gODctNjkgYW5kIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgcHVsbGVkIGhp
cyByZWd1bGFycyBhZnRlciBKYW1lcyBwYXNzZWQgRWx2aW4gSGF5ZXMgKDI3LDMxMykgZm9yIG5p
bnRoIHBsYWNlIG9uIHRoZSBzY29yaW5nIGxpc3QuIDwvcD48cD5UaGUgc3dpZnRuZXNzIHdpdGgg
d2hpY2ggdGhlIENhdmFsaWVycyByb3NlIGFuZCB0aGUgSGVhdCB0dW1ibGVkIHJlaW5mb3JjZXMg
aG93IGZyYWdpbGUgYSB3aW5uaW5nIGN1bHR1cmUgaXMgdG8gY3JhZnQgaW4gdGhlIE5CQS4gVGhl
IEhlYXQsIGFmdGVyIGFsbCwgcHVzaGVkIGFoZWFkIGFuZCBjb250aW51ZWQgdHJ5aW5nIHRvIHdp
biBmb2xsb3dpbmcgSmFtZXMmIzgyMTc7IGRlcGFydHVyZS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4
MjE3O3MgaG93IGl0IGlzIGluIG91ciBsZWFndWUuIFRoZXJlJiM4MjE3O3MgeWVhcnMgd2hlcmUg
dGVhbXMgYXJlIGdvaW5nIHRvIGJlIHZlcnkgZ29vZCBhbmQgdGhlbiB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGdv
dCB0byBnbyB0aHJvdWdoIGEgcG9pbnQgd2hlcmUgdGhleSBoYXZlIHRvIHJlYnVpbGQsJiM4MjIx
OyBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtNeXNlbGYgYW5kIEt5cmllIGhhdmUgYmVl
biBwYXJ0IG9mIHRoYXQgcmVidWlsZGluZyBzdGFnZSBmb3IgdGhlIENhdnMgYW5kIHllYXJzIHdl
bnQgYnkgYW5kIG5vdyB3ZSYjODIxNztyZSB0b3Agb2YgdGhlIEVhc3QuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7
Rm9yIGd1eXMgdGhhdCB3ZXJlIGluIE1pYW1pIGxpa2UgW0hhc2xlbV0gYmVpbmcgcGFydCBvZiB0
aGUgSGVhdGxlcyBhbmQgdGhlbiBnb2luZyB0aHJvdWdoIHRoZSB3aG9sZSByZWJ1aWxkaW5nIHBo
YXNlLCBpdCBkZWZpbml0ZWx5IG1ha2VzIHlvdSBhcHByZWNpYXRlIHRoZSBzdWNjZXNzLiBCdXQg
YXMgYSB5b3VuZyBwbGF5ZXIgb24gdGhlIEhlYXQsIGl0IHNob3VsZCBtb3RpdmF0ZSB5b3UgdG8g
a2VlcCBnZXR0aW5nIGJldHRlciBiZWNhdXNlIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgYSB0
aW1lIHdoZXJlIHRoZXkgYXJlIGdvaW5nIHRvIGdldCBiZXR0ZXIgYW5kIGJlIGJhY2sgdG8gd2hl
cmUgdGhleSB3ZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Rm9yIG5vdywgdGhhdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGFw
cGVhciB0byBiZSBhbnl0aW1lIHNvb24uIEdvcmFuIERyYWdpYyBzY29yZWQgMTUgcG9pbnRzLCBE
ZXJyaWNrIFdpbGxpYW1zIHNjb3JlZCAxNyBwb2ludHMgYW5kIEhhc3NhbiBXaGl0ZXNpZGUgaGFk
IGVpZ2h0IHBvaW50cyBhbmQgMTIgcmVib3VuZHMgZm9yIHRoZSBIZWF0LiBNaWFtaSBzaG90IGEg
c2Vhc29uLWxvdyAuMzQ4LCB3aGljaCBpcyBhbHNvIGEgbG93IGZvciBhbnkgQ2F2cyBvcHBvbmVu
dCB0aGlzIHNlYXNvbi48L3A+PHA+VGhlIEhlYXQmIzgyMTc7cyBzdGFydGluZyBmcm9udGNvdXJ0
IGNvbWJpbmVkIGZvciAyMCBwb2ludHMsIG1lYW5pbmcgTG92ZSBhbmQgSmFtZXMgZWFjaCBvdXRz
Y29yZWQgdGhlbSBhbG9uZS4gVGhvbXBzb24gZ3JhYmJlZCBlaWdodCByZWJvdW5kcyBmb3IgdGhl
IENhdnMgYW5kIEltYW4gU2h1bXBlcnQgc2NvcmVkIDEwIHBvaW50cyBvZmYgdGhlIGJlbmNoLiA8
L3A+PHA+VGhlIENhdnMgcmVtYWluIGhvbWUgdG8gaG9zdCB0aGUgQ2hhcmxvdHRlIEhvcm5ldHMg
b24gU2F0dXJkYXkuIEx1ZSBzYWlkIHRoZXJlIGlzIGEgY2hhbmNlIGd1YXJkIEouUi4gU21pdGgs
IG91dCB3aXRoIGEgaHlwZXImIzE3MztleHRlbmRlZCBrbmVlLCBjb3VsZCByZXR1cm4gdG8gdGhl
IGxpbmV1cCB0aGVuLjwvcD48cD5KYXNvbiBMbG95ZCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5qbGxveWRAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5v
aGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xs
b3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxs
b3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0phc29uTGxveWRBQko8L2E+
LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.