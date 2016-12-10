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CAVALIERS 116, HORNETS 105

Cavaliers 116, Hornets 105: LeBron James’s near-triple-double, 7,000th career assist lead Cavs over Hornets

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 10, 2016 - 10:08 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) scores over Charlotte Hornets' Cody Zeller (40) during the first half of an game Saturday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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