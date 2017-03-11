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Cavaliers 116, Magic 104

Cavaliers 116, Magic 104: Signs of cohesion evident as Cavs halt three-game losing streak

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 11, 2017 - 09:40 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) goes up to shoot in front of Orlando Magic center Nikola Vucevic (9) during the second half of a game in Orlando, Fla., Saturday. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)


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