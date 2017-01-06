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Cavaliers 116, Nets 108

Cavaliers 116, Nets 108: Kyrie Irving’s big fourth quarter helps Cavs hold off Nets

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 6, 2017 - 10:30 PM
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Brooklyn Nets' Spencer Dinwiddie (8) defends against Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) during the first half Friday in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)


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NEW YORK: Kyrie Irving arrived for the team’s morning shootaround early Friday to get some extra work in. He was the first one out of the locker room during halftime to get some extra shots.

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