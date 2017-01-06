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Cavaliers 116, Nets 108

Cavaliers 116, Nets 108: Kyrie Irving’s big fourth quarter helps Cavs hold off Nets

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 6, 2017 - 10:30 PM
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Brooklyn Nets' Spencer Dinwiddie (8) defends against Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) during the first half Friday in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)


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