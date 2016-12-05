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Cavaliers 116, Raptors 112

Cavaliers 116, Raptors 112: J.R. Smith injured as Cavs end losing streak

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 5, 2016 - 10:36 PM
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Cleveland Cavaliers guard J.R. Smith grimaces in pain after being injured during first half Monday in Toronto. (Chris Young/The Canadian Press via AP)

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