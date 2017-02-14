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Cavaliers 116, Timberwolves 108

Cavaliers 116, Timberwolves 108: Channing Frye makes sure Cavs don’t miss Love on Valentine’s Day

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 14, 2017 - 10:34 PM | Updated: February 15, 2017 - 01:01 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (center) looks to pass as he works between Minnesota Timberwolves' Brandon Rush (left) and Andrew Wiggins during the first half Tuesday in Minneapolis. (AP Photo/Jim Mone)


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