All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers 116, Timberwolves 108

Cavaliers 116, Timberwolves 108: Channing Frye makes sure Cavs don’t miss Love on Valentine’s Day

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 14, 2017 - 10:34 PM | Updated: February 15, 2017 - 06:59 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (center) looks to pass as he works between Minnesota Timberwolves' Brandon Rush (left) and Andrew Wiggins during the first half Tuesday in Minneapolis. (AP Photo/Jim Mone)


MORE IN SPORTS

cavs15cut_01 Jim Mone - AP
Cavaliers 116, Timberwolves 108: Channing Frye makes sure Cavs don’t miss Love on Valentine’s Day

MINNEAPOLIS: For at least one night, Channing Frye played like an All-Star while filling in for an All-Star. The Cavaliers needed every point and rebound to hold off Andrew Wiggins and the Minnesota Timberwolves.

csider15cut_01
Cavs forward Kevin Love has knee surgery, could be out for six weeks
zmen15web
Akron 71, Toledo 65: Zips rally behind Kwan Cheatham to drop Rockets
Kent State 76, Miami 72: Flashes overcome sluggish start to defeat RedHawks
hsnotes15cut
High school notebook: Seven Nordonia seniors select colleges; Revere tops Copley in girls basketball; Buchtel athlete earns honor
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next