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NBA Playoffs | Eastern conference finals | CAVALIERS 117, CELTICS 104

Cavaliers 117, Celtics 104: LeBron James’ dazzling scoring streaks continue in dominant performance

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 17, 2017 - 11:17 PM | Updated: May 18, 2017 - 10:59 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives between Boston Celtics forward Jaylen Brown (left) and center Kelly Olynyk during the first quarter of Game 1 of the NBA Eastern Conference finals, Wednesday in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)

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